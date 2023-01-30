https://ria.ru/20230130/pervomaysk-1848543600.html

ВСУ обстреляли Первомайск

ВСУ обстреляли Первомайск - РИА Новости, 30.01.2023

ВСУ обстреляли Первомайск

Одно из транспортных предприятий Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено в результате обстрела города со стороны войск Киева, сообщил мэр... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:13

2023-01-30T23:13

2023-01-30T23:13

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Одно из транспортных предприятий Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено в результате обстрела города со стороны войск Киева, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. "По предварительной информации, в результате обстрела разрушены поврежденные еще в 2014-2015 годах производственные мощности одного из транспортных предприятий, расположенных в частном секторе Первомайска", - написал Колягин в телеграм-канале. Мэр также отметил, что обстрел совпал с окончанием рабочего дня, когда сотрудники предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города, спешат домой. На данный момент сообщается, что в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Масштабы разрушений жилых домов на данный момент уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

первомайск

луганская народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, первомайск, луганская народная республика, киев