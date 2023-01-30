https://ria.ru/20230130/pervomaysk-1848543600.html
ВСУ обстреляли Первомайск
ВСУ обстреляли Первомайск - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ обстреляли Первомайск
Одно из транспортных предприятий Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено в результате обстрела города со стороны войск Киева, сообщил мэр... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:13
2023-01-30T23:13
2023-01-30T23:13
специальная военная операция на украине
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первомайск
луганская народная республика
киев
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Одно из транспортных предприятий Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено в результате обстрела города со стороны войск Киева, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. "По предварительной информации, в результате обстрела разрушены поврежденные еще в 2014-2015 годах производственные мощности одного из транспортных предприятий, расположенных в частном секторе Первомайска", - написал Колягин в телеграм-канале. Мэр также отметил, что обстрел совпал с окончанием рабочего дня, когда сотрудники предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города, спешат домой. На данный момент сообщается, что в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Масштабы разрушений жилых домов на данный момент уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, первомайск, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Первомайск, Луганская Народная Республика, Киев
ВСУ обстреляли Первомайск
Мэр Первомайска Колягин: при обстреле ВСУ было повреждено одно из транспортных предприятий