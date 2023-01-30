https://ria.ru/20230130/perspektivy-1848384626.html

Песков оценил перспективы экономического развития России

Песков оценил перспективы экономического развития России - РИА Новости, 30.01.2023

Песков оценил перспективы экономического развития России

Правительство России несмотря на пандемию коронавируса и санкции Запада смогло блестяще выйти из положения, сейчас перспективы экономического развития страны... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:12

2023-01-30T13:12

2023-01-30T14:22

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство России несмотря на пандемию коронавируса и санкции Запада смогло блестяще выйти из положения, сейчас перспективы экономического развития страны "абсолютно положительные", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу правительства Михаила Мишустина. Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России 16 января 2020 года. Песков также обратил внимание, что после пандемии коронавируса пришла "прокси-война", которую повели против России "страны коллективного Запада". Из этого положения, по словам пресс-секретаря российского лидера, правительству РФ также удалось достойно выйти. "Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", - отметил Песков. Он добавил, что в настоящее время перспектива роста российской экономики "абсолютно положительная".

https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html

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здоровье - общество, россия, дмитрий песков, михаил мишустин, госдума рф