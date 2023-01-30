https://ria.ru/20230130/perspektivy-1848384626.html
Песков оценил перспективы экономического развития России
Песков оценил перспективы экономического развития России - РИА Новости, 30.01.2023
Песков оценил перспективы экономического развития России
Правительство России несмотря на пандемию коронавируса и санкции Запада смогло блестяще выйти из положения, сейчас перспективы экономического развития страны... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:12
2023-01-30T13:12
2023-01-30T14:22
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615169_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_530e7920e7c8cebebd91d02b151ea3e6.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство России несмотря на пандемию коронавируса и санкции Запада смогло блестяще выйти из положения, сейчас перспективы экономического развития страны "абсолютно положительные", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу правительства Михаила Мишустина. Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России 16 января 2020 года. Песков также обратил внимание, что после пандемии коронавируса пришла "прокси-война", которую повели против России "страны коллективного Запада". Из этого положения, по словам пресс-секретаря российского лидера, правительству РФ также удалось достойно выйти. "Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", - отметил Песков. Он добавил, что в настоящее время перспектива роста российской экономики "абсолютно положительная".
https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615169_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_2fcbba95f6f2bf35eba4d12592d31260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, дмитрий песков, михаил мишустин, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Госдума РФ
13:12 30.01.2023 (обновлено: 14:22 30.01.2023)
Песков оценил перспективы экономического развития России
Песков назвал абсолютно положительными перспективы экономического развития России