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В Кремле отношения Путина и Эрдогана назвали особенными
В Кремле отношения Путина и Эрдогана назвали особенными - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле отношения Путина и Эрдогана назвали особенными
У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, выполнение обязательств РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
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эммануэль макрон
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, выполнение обязательств ценится взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, Париж теряет престиж в международном сообществе. По словам турецкого лидера, у него было много встреч с Макроном на международных мероприятиях, но, по словам Эрдогана, его французский коллега "не честен". "Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения. Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли позицию Эрдогана в отношении Макрона в Кремле. В начале января Песков отмечал, что "сейчас пауза есть в диалоге" Путина и Макрона, но "на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
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россия, турция, франция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон, в мире, дмитрий песков
Россия, Турция, Франция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле отношения Путина и Эрдогана назвали особенными
Песков: у Путина и Эрдогана особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, выполнение обязательств ценится взаимно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон
не обладает квалификацией главы государства, Париж
теряет престиж в международном сообществе. По словам турецкого лидера, у него было много встреч с Макроном на международных мероприятиях, но, по словам Эрдогана, его французский коллега "не честен".
"Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения. Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли позицию Эрдогана в отношении Макрона в Кремле.
В начале января Песков отмечал, что "сейчас пауза есть в диалоге" Путина и Макрона, но "на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".