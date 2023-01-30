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В Кремле рассказали о диалоге с Францией
В Кремле рассказали о диалоге с Францией - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле рассказали о диалоге с Францией
В отношениях Москвы и Парижа, как и между Россией и странами Евросоюза, похвастаться нечем, но при необходимости диалог с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:04
2023-01-30T13:04
2023-01-30T13:04
россия
москва
париж
эммануэль макрон
евросоюз
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В отношениях Москвы и Парижа, как и между Россией и странами Евросоюза, похвастаться нечем, но при необходимости диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет продолжаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. "Отдельный диалог есть у президента Путина с президентом Макроном, и при необходимости будет продолжаться. Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться. Не по нашей вине. Как и в контексте российско-французских отношений, так и в отношениях России со странами ЕС. Тем не менее мы знаем, что потенциально такой диалог при необходимости может быть продолжен", - сказал Песков журналистам. В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
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россия, москва, париж, эммануэль макрон, евросоюз, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о диалоге с Францией
Песков: похвастаться в отношениях Москвы и Парижа нечем, но диалог может продолжаться