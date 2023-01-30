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Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии - РИА Новости, 30.01.2023
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20230130/otdelenie-1848543748.html
Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии
Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии - РИА Новости, 30.01.2023
Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии
Открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы состоялось в понедельник в Саранске на базе Мордовского университета имени... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:15
2023-01-30T23:15
республика мордовия
китай
россия
саранск
артем здунов
дмитрий глушко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы состоялось в понедельник в Саранске на базе Мордовского университета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики. Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года. За это время оно стало лидером в сфере развития публичной и народной дипломатии между Россией и Китаем. В сентябре 2022 года Мордовский университет вступил в общество, что послужило толчком для создания регионального отделения. Такие отделения есть в 22 субъектах России. "Очень значимое событие происходит сегодня в Саранске. Спасибо всем, кто эту идею вынашивал и довел ее до конкретного результата. У нас четкие совместные задачи и в экономике, и в гуманитарном взаимодействии – мы заинтересованы в большом количестве китайских студентов в нашей безопасной республике и всестороннем научном сотрудничестве", - заявил на церемонии открытия регионального отделения глава Мордовии Артем Здунов. Руководитель республики отметил, что КНР - давний и один из основных внешнеторговых партнеров Мордовии. Он отметил значительный потенциал сотрудничества в фармацевтической сфере, производстве светотехнических изделий, волоконно-оптической, кабельной продукции, изоляционных и полимерных материалов, индустриально-аграрном кластере. На многих ведущих промышленных предприятиях региона установлено и успешно эксплуатируется технологическое оборудование из Китая. Мордовия активно сотрудничает с китайскими провинциями в формате "Волга-Янцзы". Здунов подчеркнул, что Мордовия планирует наращивать экспорт из Китая. В период, когда недружественные страны отказывали в сотрудничестве, по ряду направлений поддержка была найдена именно в Китае – по закупке оборудования, преформ для производства оптоволокна, прочные экономические связи позволили республике не снизить бизнес-активность. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо отметил, что Мордовия является важным партнером для Китая. "На фоне значительного развития китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия открываются важные возможности для сотрудничества между вашей республикой и КНР. Лидеры России и Китая делают акцент на том, что крепкая дружба народов – это источник силы для развития межгосударственных отношений", - приводятся в сообщении слова консула. В свою очередь ректор Мордовского университета Дмитрий Глушко отметил, что вуз уже сейчас реализует много культурных, научных и образовательных проектов совместно с партнерами из КНР, а открытие нового центра позволит развивать важные для двух государств направления, которые помогут нациям лучше понимать и слышать друг друга. "Гости подтвердили желание развивать взаимовыгодные отношения с Мордовией по всем направлениям, в том числе – в туристической сфере, принято решение в ближайшее время обменяться бизнес-миссиями", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221228/saransk-1841961894.html
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китай, россия, саранск, артем здунов, дмитрий глушко
Республика Мордовия, Китай, Россия, Саранск, Артем Здунов, Дмитрий Глушко
23:15 30.01.2023
 

Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы состоялось в понедельник в Саранске на базе Мордовского университета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики.
Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года. За это время оно стало лидером в сфере развития публичной и народной дипломатии между Россией и Китаем. В сентябре 2022 года Мордовский университет вступил в общество, что послужило толчком для создания регионального отделения. Такие отделения есть в 22 субъектах России.
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 16:36Республика Мордовия
В Саранске открыли новую дорогу
"Очень значимое событие происходит сегодня в Саранске. Спасибо всем, кто эту идею вынашивал и довел ее до конкретного результата. У нас четкие совместные задачи и в экономике, и в гуманитарном взаимодействии – мы заинтересованы в большом количестве китайских студентов в нашей безопасной республике и всестороннем научном сотрудничестве", - заявил на церемонии открытия регионального отделения глава Мордовии Артем Здунов.
Руководитель республики отметил, что КНР - давний и один из основных внешнеторговых партнеров Мордовии. Он отметил значительный потенциал сотрудничества в фармацевтической сфере, производстве светотехнических изделий, волоконно-оптической, кабельной продукции, изоляционных и полимерных материалов, индустриально-аграрном кластере. На многих ведущих промышленных предприятиях региона установлено и успешно эксплуатируется технологическое оборудование из Китая. Мордовия активно сотрудничает с китайскими провинциями в формате "Волга-Янцзы".
Здунов подчеркнул, что Мордовия планирует наращивать экспорт из Китая. В период, когда недружественные страны отказывали в сотрудничестве, по ряду направлений поддержка была найдена именно в Китае – по закупке оборудования, преформ для производства оптоволокна, прочные экономические связи позволили республике не снизить бизнес-активность.
Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо отметил, что Мордовия является важным партнером для Китая. "На фоне значительного развития китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия открываются важные возможности для сотрудничества между вашей республикой и КНР. Лидеры России и Китая делают акцент на том, что крепкая дружба народов – это источник силы для развития межгосударственных отношений", - приводятся в сообщении слова консула.
В свою очередь ректор Мордовского университета Дмитрий Глушко отметил, что вуз уже сейчас реализует много культурных, научных и образовательных проектов совместно с партнерами из КНР, а открытие нового центра позволит развивать важные для двух государств направления, которые помогут нациям лучше понимать и слышать друг друга.
"Гости подтвердили желание развивать взаимовыгодные отношения с Мордовией по всем направлениям, в том числе – в туристической сфере, принято решение в ближайшее время обменяться бизнес-миссиями", - отмечается в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Республика МордовияКитайРоссияСаранскАртем ЗдуновДмитрий Глушко
 
 
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