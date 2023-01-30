https://ria.ru/20230130/otdelenie-1848543748.html

Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии

Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии - РИА Новости, 30.01.2023

Отделение Общества российско-китайской дружбы открыли в Мордовии

Открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы состоялось в понедельник в Саранске на базе Мордовского университета имени... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:15

2023-01-30T23:15

2023-01-30T23:15

республика мордовия

китай

россия

саранск

артем здунов

дмитрий глушко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы состоялось в понедельник в Саранске на базе Мордовского университета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики. Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года. За это время оно стало лидером в сфере развития публичной и народной дипломатии между Россией и Китаем. В сентябре 2022 года Мордовский университет вступил в общество, что послужило толчком для создания регионального отделения. Такие отделения есть в 22 субъектах России. "Очень значимое событие происходит сегодня в Саранске. Спасибо всем, кто эту идею вынашивал и довел ее до конкретного результата. У нас четкие совместные задачи и в экономике, и в гуманитарном взаимодействии – мы заинтересованы в большом количестве китайских студентов в нашей безопасной республике и всестороннем научном сотрудничестве", - заявил на церемонии открытия регионального отделения глава Мордовии Артем Здунов. Руководитель республики отметил, что КНР - давний и один из основных внешнеторговых партнеров Мордовии. Он отметил значительный потенциал сотрудничества в фармацевтической сфере, производстве светотехнических изделий, волоконно-оптической, кабельной продукции, изоляционных и полимерных материалов, индустриально-аграрном кластере. На многих ведущих промышленных предприятиях региона установлено и успешно эксплуатируется технологическое оборудование из Китая. Мордовия активно сотрудничает с китайскими провинциями в формате "Волга-Янцзы". Здунов подчеркнул, что Мордовия планирует наращивать экспорт из Китая. В период, когда недружественные страны отказывали в сотрудничестве, по ряду направлений поддержка была найдена именно в Китае – по закупке оборудования, преформ для производства оптоволокна, прочные экономические связи позволили республике не снизить бизнес-активность. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо отметил, что Мордовия является важным партнером для Китая. "На фоне значительного развития китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия открываются важные возможности для сотрудничества между вашей республикой и КНР. Лидеры России и Китая делают акцент на том, что крепкая дружба народов – это источник силы для развития межгосударственных отношений", - приводятся в сообщении слова консула. В свою очередь ректор Мордовского университета Дмитрий Глушко отметил, что вуз уже сейчас реализует много культурных, научных и образовательных проектов совместно с партнерами из КНР, а открытие нового центра позволит развивать важные для двух государств направления, которые помогут нациям лучше понимать и слышать друг друга. "Гости подтвердили желание развивать взаимовыгодные отношения с Мордовией по всем направлениям, в том числе – в туристической сфере, принято решение в ближайшее время обменяться бизнес-миссиями", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221228/saransk-1841961894.html

https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html

китай

россия

саранск

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китай, россия, саранск, артем здунов, дмитрий глушко