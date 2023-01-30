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Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине
Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом события на Украине и поставки ей вооружений. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:52
2023-01-30T21:46
в мире
украина
россия
нидерланды
джо байден
марк рютте
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом события на Украине и поставки ей вооружений. "Следом за моим недавним визитом в Вашингтон я поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО", - написал Рютте в Twitter в понедельник. Ранее премьер Нидерландов заявил о готовности поставить Киеву танки. В ноябре 2022 года минобороны Нидерландов сообщило о планах поставить Украине вместе с США и Чехией тяжелую военную технику, в частности 90 танков Т-72, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848492077.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, джо байден, марк рютте, сергей лавров, нато, т-72 "урал"
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Джо Байден, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Т-72 "Урал"
20:52 30.01.2023 (обновлено: 21:46 30.01.2023)
 
Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине

Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Байденом по телефону поставки оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом события на Украине и поставки ей вооружений.
"Следом за моим недавним визитом в Вашингтон я поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО", - написал Рютте в Twitter в понедельник.
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 17:55
Макфол: Запад может обязать Киев не применять поставленное оружие по России
Ранее премьер Нидерландов заявил о готовности поставить Киеву танки. В ноябре 2022 года минобороны Нидерландов сообщило о планах поставить Украине вместе с США и Чехией тяжелую военную технику, в частности 90 танков Т-72, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
В миреУкраинаРоссияНидерландыДжо БайденМарк РюттеСергей ЛавровНАТОТ-72 "Урал"
 
 
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