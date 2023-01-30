https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848529177.html

Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине

Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом события на Украине и поставки ей вооружений. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:52

2023-01-30T20:52

2023-01-30T21:46

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом события на Украине и поставки ей вооружений. "Следом за моим недавним визитом в Вашингтон я поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО", - написал Рютте в Twitter в понедельник. Ранее премьер Нидерландов заявил о готовности поставить Киеву танки. В ноябре 2022 года минобороны Нидерландов сообщило о планах поставить Украине вместе с США и Чехией тяжелую военную технику, в частности 90 танков Т-72, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848492077.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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