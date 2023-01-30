https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848492077.html

Макфол: Запад может обязать Киев не применять поставленное оружие по России

Макфол: Запад может обязать Киев не применять поставленное оружие по России - РИА Новости, 30.01.2023

Макфол: Запад может обязать Киев не применять поставленное оружие по России

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что в обмен на западное оружие Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:55

2023-01-30T17:55

2023-01-30T22:12

россия

майкл макфол

нато

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сша

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что в обмен на западное оружие Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. Макфол предлагает США и их союзникам предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы. "В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - пишет бывший посол в журнале Foreign Affairs. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, майкл макфол, нато, украина, сша, в мире