СМИ: оставленное США в Афганистане оружие появилось у боевиков в Кашмире
NBC: оставленное при уходе из Афганистана оружие США начало всплывать у боевиков в Кашмире
© AP Photo / David GoldmanСолдат армии США проходит мимо американского флага на передовой оперативной базе Бостик в афганской провинции Кунар
© AP Photo / David Goldman
Солдат армии США проходит мимо американского флага на передовой оперативной базе Бостик в афганской провинции Кунар. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Оружие, оставленное американскими войсками при выходе из Афганистана, начало всплывать у боевиков в Кашмире, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
"Оставленное силами США оружие во время ухода из Афганистана всплывает в другом конфликте, продолжая вооружать боевиков в спорном южноазиатском регионе Кашмир", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, по мнению экспертов, это может быть лишь началом "глобального путешествия" оружия.
По словам местных властей, боевики в регионе пользуются автоматами M4, винтовками M16 и другим оружием американского производства, которое ранее редко можно было заметить в ходе конфликта. Они утверждают, что основной причиной является поток американского оружия, которое попало в руки к талибам (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в 2021 году.
Как сообщается, большей частью американского оружия, изъятого на данный момент, пользовались боевики экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" и террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"** (запрещена в РФ).
Как заявил представитель вооруженных сил в городе Сринагар в индийской союзной территории Джамму и Кашмир подполковник Эмрон Мусави, боевиков обеих группировок посылали перед уходом сил США в Афганистан, чтобы те обучали талибов или сражались на их стороне. "Можно с уверенностью предположить, что у них есть доступ к оставленному оружию", - заявил Мусави.
Индийские и пакистанские чиновники не ответили на запрос прокомментировать эту информацию.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным штатом Индии, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.
Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
* * Террористическая организация, запрещенная в России.