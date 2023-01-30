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Южнокорейцы выступили за разработку собственного ядерного оружия - РИА Новости, 30.01.2023
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Южнокорейцы выступили за разработку собственного ядерного оружия
Южнокорейцы выступили за разработку собственного ядерного оружия - РИА Новости, 30.01.2023
Южнокорейцы выступили за разработку собственного ядерного оружия
Более 70% южнокорейцев выступают за осуществление страной собственной программы разработки ядерного оружия на фоне военной угрозы со стороны КНДР и отсутствия... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:03
2023-01-30T11:06
в мире
южная корея
сша
йенс столтенберг
нато
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Более 70% южнокорейцев выступают за осуществление страной собственной программы разработки ядерного оружия на фоне военной угрозы со стороны КНДР и отсутствия доверия к дипломатическим способам решения северокорейской проблемы, передает агентство Ренхап со ссылкой на результаты социологического исследования. Согласно опросу, проведенному Институтом перспективных исследований CHEY в Южной Корее, где в понедельник выступил с лекцией генсек НАТО Йенс Столтенберг, 76,6% южнокорейцев считают, что стране надо самостоятельно разрабатывать ядерное оружие для противостояния ядерной угрозе Пхеньяна, и 72,4% полагают, что Южная Корея способна это сделать. Отмечается, что 63,5% респондентов также верят в возможность разработки Японией ядерного оружия. Денуклеаризацию Северной Кореи считают "невозможной" 77,6% респондентов, в то время как 78,6% заявили, что Пхеньян, вероятно, проведет седьмое ядерное испытание. Южнокорейцы также считают, что Китай не окажет реального содействия денуклеаризации КНДР (64,1%), а 55,1% даже считает, что Пекин станет для этого препятствием. При этом только 51,3% респондентов верят в то, что США действительно продемонстрируют расширенное сдерживание для защиты Сеула в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове. В то же время за дополнительное размещение на территории Южной Кореи систем ПРО США THAAD выступает 51% граждан. Расширенное сдерживание подразумевает обязательство Вашингтона мобилизовать весь спектр военных возможностей, включая ядерные, для защиты союзника. Примечательно, что, когда граждан попросили оценить 10 ключевых государств мира по уровню симпатии к ним, первое место заняли США (7,37 балла), второе – Великобритания (6,27 балла), за ними шли Германия, Вьетнам, Япония, Китай. На предпоследней позиции расположилась Россия с 4,13 балла, а последнее место заняла КНДР с 3,7 балла. Опрос был проведен среди 1000 человек методом личного интервью с 28 ноября по 16 декабря 2022 года через аналитическое агентство Gallup Korea. Показатели доверительного интервала не сообщаются.
https://ria.ru/20230129/kndr-1848163968.html
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в мире, южная корея, сша, йенс столтенберг, нато
В мире, Южная Корея, США, Йенс Столтенберг, НАТО
11:03 30.01.2023 (обновлено: 11:06 30.01.2023)
 
Южнокорейцы выступили за разработку собственного ядерного оружия

Более 70 процентов южнокорейцев выступили за разработку страной своего ядерного оружия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Более 70% южнокорейцев выступают за осуществление страной собственной программы разработки ядерного оружия на фоне военной угрозы со стороны КНДР и отсутствия доверия к дипломатическим способам решения северокорейской проблемы, передает агентство Ренхап со ссылкой на результаты социологического исследования.
Согласно опросу, проведенному Институтом перспективных исследований CHEY в Южной Корее, где в понедельник выступил с лекцией генсек НАТО Йенс Столтенберг, 76,6% южнокорейцев считают, что стране надо самостоятельно разрабатывать ядерное оружие для противостояния ядерной угрозе Пхеньяна, и 72,4% полагают, что Южная Корея способна это сделать. Отмечается, что 63,5% респондентов также верят в возможность разработки Японией ядерного оружия.
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Денуклеаризацию Северной Кореи считают "невозможной" 77,6% респондентов, в то время как 78,6% заявили, что Пхеньян, вероятно, проведет седьмое ядерное испытание. Южнокорейцы также считают, что Китай не окажет реального содействия денуклеаризации КНДР (64,1%), а 55,1% даже считает, что Пекин станет для этого препятствием.
При этом только 51,3% респондентов верят в то, что США действительно продемонстрируют расширенное сдерживание для защиты Сеула в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове. В то же время за дополнительное размещение на территории Южной Кореи систем ПРО США THAAD выступает 51% граждан. Расширенное сдерживание подразумевает обязательство Вашингтона мобилизовать весь спектр военных возможностей, включая ядерные, для защиты союзника.
Примечательно, что, когда граждан попросили оценить 10 ключевых государств мира по уровню симпатии к ним, первое место заняли США (7,37 балла), второе – Великобритания (6,27 балла), за ними шли Германия, Вьетнам, Япония, Китай. На предпоследней позиции расположилась Россия с 4,13 балла, а последнее место заняла КНДР с 3,7 балла.
Опрос был проведен среди 1000 человек методом личного интервью с 28 ноября по 16 декабря 2022 года через аналитическое агентство Gallup Korea. Показатели доверительного интервала не сообщаются.
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