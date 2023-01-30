https://ria.ru/20230130/obstrel-1848473904.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:55

2023-01-30T16:55

2023-01-30T16:55

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато, украина