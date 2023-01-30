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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:55
2023-01-30T16:55
2023-01-30T16:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра