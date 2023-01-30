https://ria.ru/20230130/obrazovanie-1848330063.html
Украинская система образования готовила рабочих для Европы, заявил Кравцов
Украинская система образования готовила рабочих для Европы, заявил Кравцов - РИА Новости, 30.01.2023
Украинская система образования готовила рабочих для Европы, заявил Кравцов
Система образования киевского режима готовила рабочие руки для Польши и Германии, но не давала фундаментальных знаний, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:45
2023-01-30T10:45
2023-01-30T10:45
общество
польша
германия
россия
сергей кравцов
украина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Система образования киевского режима готовила рабочие руки для Польши и Германии, но не давала фундаментальных знаний, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он рассказал, что проехал много городов на освобожденной территории, где ознакомился с учебниками. "Та система образования, которая была. Какие задачи были у системы образования киевского режима? Первое: антироссийская пропаганда, противопоставление двух братских народов - это большая трагедия. Но знаний фундаментальных не было, потому что формировали рабочие кадры, рабочие руки для Польши, Германии", - отметил Кравцов в ходе лекции, опубликованной в социальных сетях министерства просвещения.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848311717.html
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общество, польша, германия, россия, сергей кравцов, украина
Общество, Польша, Германия, Россия, Сергей Кравцов, Украина
Украинская система образования готовила рабочих для Европы, заявил Кравцов
Кравцов: система образования киевского режима готовила рабочие руки, но не давала знаний