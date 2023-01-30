https://ria.ru/20230130/nekhvatka-1848543329.html
Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин
Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин
Украинские войска испытывают нехватку танков и отдельных видов боеприпасов, достаточно много техники было уничтожено российскими подразделениями в ходе... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:07
2023-01-30T23:07
2023-01-30T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку танков и отдельных видов боеприпасов, достаточно много техники было уничтожено российскими подразделениями в ходе спецоперации, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, видна ли нехватка танков у украинской стороны. Врио главы ДНР также обратил внимание на отсутствие у украинской стороны возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры. "Сложности - мы это чувствуем, также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника, но это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью", - заключил он.
https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку танков и отдельных видов боеприпасов, достаточно много техники было уничтожено российскими подразделениями в ходе спецоперации, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, видна ли нехватка танков у украинской стороны.
Врио главы ДНР также обратил внимание на отсутствие у украинской стороны возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.
"Сложности - мы это чувствуем, также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника, но это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью", - заключил он.