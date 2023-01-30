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Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен - РИА Новости, 30.01.2023
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Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен
Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен - РИА Новости, 30.01.2023
Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен
Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:20
2023-01-30T22:11
экономика
цены на нефть
россия
австралия
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евросоюз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя, следует из постановления кабинета министров."Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров, перечень кодов которых утверждается настоящим постановлением, на экспорт, обязаны: обеспечить по поставкам товаров, осуществляемым на основании контрактов на поставку товаров, мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя", - говорится документе, разъясняющем порядок ответных мер на потолок цен на российскую нефть.В случае выявления нарушений участники внешнеэкономической деятельности должны в течение пяти рабочих дней уведомить об этом таможенный орган, где осуществлялось декларирование товаров, а также Минэнерго. В течение 30 календарных дней экспортерам предписано принять меры по устранению нарушения, если это возможно. А затем в течение 5 рабочих дней сообщить, удалось ли это сделать.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евросоюз
21:20 30.01.2023 (обновлено: 22:11 30.01.2023)
 
Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен

Правительство поручило экспортерам нефтепродуктов мониторить неприменение потолка цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя, следует из постановления кабинета министров.
"Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров, перечень кодов которых утверждается настоящим постановлением, на экспорт, обязаны: обеспечить по поставкам товаров, осуществляемым на основании контрактов на поставку товаров, мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя", - говорится документе, разъясняющем порядок ответных мер на потолок цен на российскую нефть.
В случае выявления нарушений участники внешнеэкономической деятельности должны в течение пяти рабочих дней уведомить об этом таможенный орган, где осуществлялось декларирование товаров, а также Минэнерго. В течение 30 календарных дней экспортерам предписано принять меры по устранению нарушения, если это возможно. А затем в течение 5 рабочих дней сообщить, удалось ли это сделать.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 21:26
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАвстралияСШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евросоюз
 
 
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