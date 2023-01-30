https://ria.ru/20230130/neft-1848536219.html

Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен

Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен - РИА Новости, 30.01.2023

Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен

Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:20

2023-01-30T21:20

2023-01-30T22:11

экономика

цены на нефть

россия

австралия

сша

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя, следует из постановления кабинета министров."Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров, перечень кодов которых утверждается настоящим постановлением, на экспорт, обязаны: обеспечить по поставкам товаров, осуществляемым на основании контрактов на поставку товаров, мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя", - говорится документе, разъясняющем порядок ответных мер на потолок цен на российскую нефть.В случае выявления нарушений участники внешнеэкономической деятельности должны в течение пяти рабочих дней уведомить об этом таможенный орган, где осуществлялось декларирование товаров, а также Минэнерго. В течение 30 календарных дней экспортерам предписано принять меры по устранению нарушения, если это возможно. А затем в течение 5 рабочих дней сообщить, удалось ли это сделать.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.

https://ria.ru/20230130/poryadok-1848532578.html

россия

австралия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, австралия, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз