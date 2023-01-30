https://ria.ru/20230130/nato-1848488499.html

В Китае заявили о подготовке НАТО к прямому столкновению с Россией

В Китае заявили о подготовке НАТО к прямому столкновению с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

В Китае заявили о подготовке НАТО к прямому столкновению с Россией

Слова председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к столкновению с Россией нельзя считать пустой угрозой, они свидетельствуют о подготовке... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:38

2023-01-30T17:38

2023-01-30T19:43

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роб бауэр

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слова председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к столкновению с Россией нельзя считать пустой угрозой, они свидетельствуют о подготовке альянса к любому сценарию развития ситуации на Украине, написал обозреватель Сун Чжунпин в статье для Global times.Ранее в интервью португальскому изданию RTP Бауэр отметил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Военачальник добавил, что промышленное производство стран альянса должно быть переориентировано на военную сферу.По мнению обозревателя, высказывания Бауэра призваны "провести черту", чтобы не допустить распространения военного конфликта на территорию стран НАТО. Он также добавил, что в настоящее время маловероятно, что альянс напрямую вмешается в российско-украинский конфликт."Однако это не означает, что организация не ведет военных приготовлений к потенциальной прямой конфронтации с Россией, особенно когда считает, что Москва может переступить так называемую красную линию НАТО", — предупредил Сун.По его мнению, Запад на деле не готов к ведению военных действий, а в интересах Соединенных Штатов продолжать ведение прокси-войны путем затягивания украинского кризиса.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html

https://ria.ru/20230130/nato-1848379070.html

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в мире, россия, китай, украина, роб бауэр, дмитрий песков, нато