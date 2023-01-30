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На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами
На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами - РИА Новости, 30.01.2023
На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами
Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад с боеприпасами , сообщило в понедельник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:18
2023-01-30T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад с боеприпасами , сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:18 30.01.2023 (обновлено: 14:22 30.01.2023)
 
На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами

Минобороны: на Херсонском направлении российские войска уничтожили склад с боеприпасами

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе спецоперации
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад с боеприпасами , сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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