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На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами

На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами - РИА Новости, 30.01.2023

На Херсонском направлении российские силы уничтожили склад с боеприпасами

Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад с боеприпасами , сообщило в понедельник... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:18

2023-01-30T14:18

2023-01-30T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад с боеприпасами , сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность