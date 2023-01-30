Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество
Бывший вице-спикер гордумы Воронежа Пинигин предстанет перед судом за мошенничество
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей бывший вице-спикер Воронежской городской думы Алексей Пинигин предстанет перед судом, сообщает в понедельник прокуратура области.
В середине февраля 2022 года в отношении заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2018 году Пинигин получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, более 7 миллионов рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ. В действительности же Пинигин не имел таких полномочий и не мог никак повлиять на ситуацию. Пинигину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Сегодня, 30 января 2023 года, в прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы… Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В конце марта прошлого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. В декабре прошлого года был арестован глава фракции "Единая Россия" в городской думе Роман Жогов. Он обвиняется также по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Помимо Жогова и Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в Воронежской гордуме.