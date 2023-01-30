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Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 30.01.2023
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Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество
Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 30.01.2023
Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество
Обвиняемый в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей бывший вице-спикер Воронежской городской думы Алексей Пинигин предстанет перед судом, сообщает в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:50
2023-01-30T19:50
происшествия
воронеж
воронежская область
грибановский район
воронежский областной суд
воронежская городская дума
россия
мошенничество
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей бывший вице-спикер Воронежской городской думы Алексей Пинигин предстанет перед судом, сообщает в понедельник прокуратура области. В середине февраля 2022 года в отношении заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2018 году Пинигин получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, более 7 миллионов рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ. В действительности же Пинигин не имел таких полномочий и не мог никак повлиять на ситуацию. Пинигину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Сегодня, 30 января 2023 года, в прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы… Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В конце марта прошлого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. В декабре прошлого года был арестован глава фракции "Единая Россия" в городской думе Роман Жогов. Он обвиняется также по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Помимо Жогова и Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в Воронежской гордуме.
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происшествия, воронеж, воронежская область, грибановский район, воронежский областной суд, воронежская городская дума, россия, мошенничество, коррупция
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Грибановский район, Воронежский областной суд, Воронежская городская Дума, Россия, Мошенничество, Коррупция
19:50 30.01.2023
 
Бывший вице-спикер гордумы Воронежа пойдет под суд за мошенничество

Бывший вице-спикер гордумы Воронежа Пинигин предстанет перед судом за мошенничество

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей бывший вице-спикер Воронежской городской думы Алексей Пинигин предстанет перед судом, сообщает в понедельник прокуратура области.
В середине февраля 2022 года в отношении заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2018 году Пинигин получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, более 7 миллионов рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ. В действительности же Пинигин не имел таких полномочий и не мог никак повлиять на ситуацию. Пинигину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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"Сегодня, 30 января 2023 года, в прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы… Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В конце марта прошлого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. В декабре прошлого года был арестован глава фракции "Единая Россия" в городской думе Роман Жогов. Он обвиняется также по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Помимо Жогова и Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в Воронежской гордуме.
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьГрибановский районВоронежский областной судВоронежская городская ДумаРоссияМошенничествоКоррупция
 
 
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