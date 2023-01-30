Рейтинг@Mail.ru
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию - РИА Новости, 30.01.2023
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, убежден, что Украине срочно нужна "максимальная мобилизация", ситуация на фронте -... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:35
2023-01-30T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
юрий луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, убежден, что Украине срочно нужна "максимальная мобилизация", ситуация на фронте - критическая, а на кону, по его словам, стоит само существование страны. "Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая", - сказал Луценко в эфире львовского телеканала НТА. На Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены до 19 февраля 2023 года. Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина, юрий луценко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Юрий Луценко
20:35 30.01.2023
 
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию

Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал к максимальной мобилизации на фронте и в тылу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, убежден, что Украине срочно нужна "максимальная мобилизация", ситуация на фронте - критическая, а на кону, по его словам, стоит само существование страны.
"Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая", - сказал Луценко в эфире львовского телеканала НТА.
На Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены до 19 февраля 2023 года.
Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК и другие должностные лица.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаЮрий Луценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала