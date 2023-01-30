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Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию - РИА Новости, 30.01.2023
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, убежден, что Украине срочно нужна "максимальная мобилизация", ситуация на фронте -... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:35
2023-01-30T20:35
2023-01-30T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
юрий луценко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, убежден, что Украине срочно нужна "максимальная мобилизация", ситуация на фронте - критическая, а на кону, по его словам, стоит само существование страны. "Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая", - сказал Луценко в эфире львовского телеканала НТА. На Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены до 19 февраля 2023 года. Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, артемовск, украина, юрий луценко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Юрий Луценко
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал к максимальной мобилизации на фронте и в тылу