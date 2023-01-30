https://ria.ru/20230130/mescherskaya-1848316434.html

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции МЦД-4 "Мещерская"

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции МЦД-4 "Мещерская" - РИА Новости, 30.01.2023

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции МЦД-4 "Мещерская"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции "Мещерская" будущего МЦД-4 на западе РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:35

2023-01-30T09:35

2023-01-30T09:35

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции "Мещерская" будущего МЦД-4 на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках проекта создадим удобный и безопасный пешеходный маршрут от строящейся станции МЦД-4 "Мещерская" к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево. В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что воздушные кабельные линии убрали под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Дополнительно проложили 475 метров водосточной сети. "В рамках проекта расширили тротуары, теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 18 тысяч квадратных метров, обновили асфальтовое покрытие на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке", - подчеркнул Бирюков. Заммэра отметил, что специалисты заменили старые опоры освещения и установили дополнительные, в общей сложности освещать территорию будут более 90 энергоэффективных фонарей. Также на наземных пешеходных переходах оборудовали 28 опор контрастного освещения. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что в непосредственной близости от станции "Мещерская" организован разворотный круг для городского пассажирского транспорта, размещены четыре современных остановочных павильона. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе станции высадят около 50 деревьев, уже обустроен газон площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров. Полностью завершить работы планируется весной 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221226/mtsd-1841411036.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков