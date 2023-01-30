https://ria.ru/20230130/megafon-1848310394.html
"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ
"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ
"Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:00
2023-01-30T09:00
2023-01-30T09:00
технологии
мегафон
ростелеком
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Как стало известно "Коммерсанту", "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники "Коммерсанта", а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов", говорится в материале. Близкий к USM собеседник издания подчеркивает, что предложения о покупке "Мегафона" поступают не первый год. "Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий", - уточняет источник. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили газете, что ходатайства "Ростелекома" о приобретении "Мегафона" не поступало. В конце года "Мегафон" начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями, также указывает издание. Так, в декабре мобильный оператор купил разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн" (бренд Nexign), а в январе - разработчика финансовых сервисов "Инплат" (работает с "ВКонтакте", "Одноклассниками" и другими сервисами). Один из источников предполагает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи. В "Ростелекоме", USM и "Мегафоне" отказались от комментариев.
https://ria.ru/20220707/internet-1801008312.html
https://ria.ru/20221213/svyaz-1838277892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мегафон, ростелеком, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Технологии, Мегафон, Ростелеком, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ
Ъ: "Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона" у USM Group
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
"Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники.
"Как стало известно "Коммерсанту", "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники "Коммерсанта", а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов", говорится в материале.
Близкий к USM собеседник издания подчеркивает, что предложения о покупке "Мегафона" поступают не первый год. "Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий", - уточняет источник.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили газете, что ходатайства "Ростелекома" о приобретении "Мегафона" не поступало.
В конце года "Мегафон" начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями, также указывает издание. Так, в декабре мобильный оператор купил разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн" (бренд Nexign), а в январе - разработчика финансовых сервисов "Инплат" (работает с "ВКонтакте", "Одноклассниками" и другими сервисами). Один из источников предполагает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи.
В "Ростелекоме", USM и "Мегафоне" отказались от комментариев.