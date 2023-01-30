https://ria.ru/20230130/megafon-1848310394.html

"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ

"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "Мегафона", пишут СМИ

"Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:00

2023-01-30T09:00

2023-01-30T09:00

технологии

мегафон

ростелеком

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Как стало известно "Коммерсанту", "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники "Коммерсанта", а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов", говорится в материале. Близкий к USM собеседник издания подчеркивает, что предложения о покупке "Мегафона" поступают не первый год. "Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий", - уточняет источник. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили газете, что ходатайства "Ростелекома" о приобретении "Мегафона" не поступало. В конце года "Мегафон" начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями, также указывает издание. Так, в декабре мобильный оператор купил разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн" (бренд Nexign), а в январе - разработчика финансовых сервисов "Инплат" (работает с "ВКонтакте", "Одноклассниками" и другими сервисами). Один из источников предполагает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи. В "Ростелекоме", USM и "Мегафоне" отказались от комментариев.

https://ria.ru/20220707/internet-1801008312.html

https://ria.ru/20221213/svyaz-1838277892.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, мегафон, ростелеком, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия