https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848490412.html

Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19

Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:47

2023-01-30T17:47

2023-01-30T17:47

распространение коронавируса

здоровье - общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

юго-восточная азия

европа

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский. Ранее сообщалось, что Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией. "Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправданно", - сказал Дубянский журналистам.При этом он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решения по эпидситуации, основываясь на анализе текущей обстановки, сведениях об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и ряде других факторов.Он отметил, что пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России, все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения учёных, изучаются и анализируются.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

китай

юго-восточная азия

европа

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, юго-восточная азия, европа, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19