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Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
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https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848490412.html
Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19
Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:47
2023-01-30T17:47
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский. Ранее сообщалось, что Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией. "Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправданно", - сказал Дубянский журналистам.При этом он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решения по эпидситуации, основываясь на анализе текущей обстановки, сведениях об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и ряде других факторов.Он отметил, что пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России, все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения учёных, изучаются и анализируются.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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здоровье - общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, юго-восточная азия, европа, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Китай, Юго-Восточная Азия, Европа, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
17:47 30.01.2023
 
Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19

Биолог Дубянский: за коронавирусом нужно продолжать следить, он быстро мутирует

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский.
Ранее сообщалось, что Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией.
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"Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправданно", - сказал Дубянский журналистам.
При этом он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решения по эпидситуации, основываясь на анализе текущей обстановки, сведениях об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и ряде других факторов.
"Продление статуса "чрезвычайной ситуации" на глобальном уровне означает и то, что за вирусом SARS-CoV2 надо продолжать пристально следить, так как это "молодой" вирус, который продолжает быстро мутировать", - сказал Дубянский журналистам.
Он отметил, что пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России, все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения учёных, изучаются и анализируются.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЮго-Восточная АзияЕвропаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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