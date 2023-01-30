Эксперт Роспотребнадзора оценил решение ВОЗ продлить ЧС по COVID-19
Биолог Дубянский: за коронавирусом нужно продолжать следить, он быстро мутирует
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует, заявил завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский.
Ранее сообщалось, что Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией.
"Ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправданно", - сказал Дубянский журналистам.
При этом он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решения по эпидситуации, основываясь на анализе текущей обстановки, сведениях об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и ряде других факторов.
"Продление статуса "чрезвычайной ситуации" на глобальном уровне означает и то, что за вирусом SARS-CoV2 надо продолжать пристально следить, так как это "молодой" вирус, который продолжает быстро мутировать", - сказал Дубянский журналистам.
Он отметил, что пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России, все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения учёных, изучаются и анализируются.