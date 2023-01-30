https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848369112.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 144 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:34

2023-01-30T12:34

2023-01-30T12:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 144 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 144, госпитализирован 21 человек, выздоровело 39 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 284 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

московская область (подмосковье)

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2023

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии