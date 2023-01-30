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В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848369112.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 144 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:34
2023-01-30T12:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 144 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 144, госпитализирован 21 человек, выздоровело 39 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 284 новых случая COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:34 30.01.2023
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, два человека умерли

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 144 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 144, госпитализирован 21 человек, выздоровело 39 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 284 новых случая COVID-19.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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