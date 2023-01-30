https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848363198.html
В России за сутки госпитализировали 380 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 380 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
В России за сутки госпитализировали 380 заболевших COVID-19
Почти 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:17
2023-01-30T12:17
2023-01-30T12:44
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 380 человек, на 23,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 16 субъектах, снижение - в 45 регионах, ситуация не изменилась в 24 субъектах. "Выздоровело за сутки 3 861 человек, или на 6,9% больше в сравнении с 29 января 2023 года. Выявлено 5 979 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,8, на 8,6% больше, чем неделю назад. Рост числа госпитализаций произошел в 56 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 31,2, вырос на 19,9%. Рост заболеваемости отмечен в 71 субъекте, в том числе в 16 - более чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:17 30.01.2023 (обновлено: 12:44 30.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 380 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5979 новых случаев COVID-19, выздоровел 3861, умерли 38 человек
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Почти 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 38 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 380 человек, на 23,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 16 субъектах, снижение - в 45 регионах, ситуация не изменилась в 24 субъектах.
"Выздоровело за сутки 3 861 человек, или на 6,9% больше в сравнении с 29 января 2023 года. Выявлено 5 979 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,8, на 8,6% больше, чем неделю назад. Рост числа госпитализаций произошел в 56 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 31,2, вырос на 19,9%. Рост заболеваемости отмечен в 71 субъекте, в том числе в 16 - более чем в среднем по стране.