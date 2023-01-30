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Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2023
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Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона
Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:28
2023-01-30T16:28
россия
сша
москва
сергей рябков
линн трейси
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и отметил, что российская сторона ждет от посла невмешательства во внутренние дела России, сообщили в российском МИД. "В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями", - говорится в сообщении ведомства о встрече Рябкова и Трейси в понедельник, в ходе которой посол США вручила российской стороне копии верительных грамот. Москва, подчеркнули в МИД РФ, ждет от посла, что та будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания и будет строго следовать российским законам, соблюдать нормы и обычаи России.
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"Радушный" прием: активисты встретили нового посла США у здания МИД России
Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот. Политика у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.
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россия, сша, москва, сергей рябков, линн трейси
Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Линн Трейси
16:28 30.01.2023
 
Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона

МИД: Рябков на встрече с послом США Трейси указал на контрпродуктивность курса Вашингтона

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и отметил, что российская сторона ждет от посла невмешательства во внутренние дела России, сообщили в российском МИД.
"В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями", - говорится в сообщении ведомства о встрече Рябкова и Трейси в понедельник, в ходе которой посол США вручила российской стороне копии верительных грамот.
Москва, подчеркнули в МИД РФ, ждет от посла, что та будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания и будет строго следовать российским законам, соблюдать нормы и обычаи России.
Автомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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