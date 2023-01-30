https://ria.ru/20230130/kontrproduktivnost-1848463278.html

Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона

Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков указал новому послу США на контрпродуктивность курса Вашингтона

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:28

2023-01-30T16:28

2023-01-30T16:28

россия

сша

москва

сергей рябков

линн трейси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848413607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f83efa28f8b17b4cffb70ae69e191be.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса Вашингтона и отметил, что российская сторона ждет от посла невмешательства во внутренние дела России, сообщили в российском МИД. "В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями", - говорится в сообщении ведомства о встрече Рябкова и Трейси в понедельник, в ходе которой посол США вручила российской стороне копии верительных грамот. Москва, подчеркнули в МИД РФ, ждет от посла, что та будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания и будет строго следовать российским законам, соблюдать нормы и обычаи России.

https://ria.ru/20230130/treysi-1848441800.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Радушный" прием: активисты встретили нового посла США у здания МИД России Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот. Политика у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву. 2023-01-30T16:28 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, сергей рябков, линн трейси