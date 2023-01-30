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В США предсказали большой конфликт из-за безответственной политики Запада - РИА Новости, 30.01.2023
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В США предсказали большой конфликт из-за безответственной политики Запада
В США предсказали большой конфликт из-за безответственной политики Запада - РИА Новости, 30.01.2023
В США предсказали большой конфликт из-за безответственной политики Запада
Колумнист агентства Блумберг Панкадж Мишра отметил, что ожидает "большого конфликта", поскольку западные чиновники ведут себя безответственно, пытаясь расширить РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:06
2023-01-30T12:06
украина
россия
сша
нато
в мире
европа
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Колумнист агентства Блумберг Панкадж Мишра отметил, что ожидает "большого конфликта", поскольку западные чиновники ведут себя безответственно, пытаясь расширить военное присутствие за границей и одновременно борясь с экономическим кризисом на родине. По его мнению, вместе с "драматическими" обязательствами США и Европы перед Украиной в глобальной политике началась новая "предательская эра", и надо без самообмана быстрее осознать ее риски. Мишра отмечает, что, несмотря на санкции, Россия продолжает свою политику в отношении Украины, также нет признаков того, что значительное число россиян разочаровываются в лидере страны Владимире Путине. Нет и признаков, что "глобальный Юг", который больше всего пострадал от экономических последствий конфликта, однозначно отвернулся от РФ. В Индии, предполагаемом союзнике Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов считают США и НАТО виновными в конфликте на Украине, а не РФ, указал он. Как отмечает Мишра, даже на Западе не все однозначно. Среди немцев нет единства по вопросу отправки Украине танков Leopard 2. США и Британии едва проинформировали своих граждан перед решением об отправке передового вооружения. Будущее Украины как демократической страны также туманно, полагает он. Мишра подчеркивает, что до начала конфликта это было одно из наиболее коррумпированных государств, а сейчас, по его мнению, страна находится еще дальше от перспектив иметь честную элиту, о чем говорят скандалы с чиновниками, близкими к Владимиру Зеленскому. "Простые исторические примеры, которыми пренебрегают, показывают, что правительства повсюду склоняются к тому, чтобы стать более безрассудными, поскольку военная эскалация начинает казаться единственным путем к миру", - добавляет Мишра. В качестве примера Мишра приводит правительство Японии, которое не предоставило детального плана оценки рисков, связанных с милитаризацией. "Такие признаки безответственности также проявляются среди западного политического истэблишмента, который пытается расширить зону своего военного влияния за границей, даже когда борется с экономическим кризисом на родине. Это явный знак того, что впереди нас ожидает более глубокий и обширный конфликт", - написал Мишра. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/sholts-1848330518.html
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украина, россия, сша, нато, в мире, европа
Украина, Россия, США, НАТО, В мире, Европа
12:06 30.01.2023
 
В США предсказали большой конфликт из-за безответственной политики Запада

Колумнист Bloomberg Мишра предрек большой конфликт из-за безответственной политики Запада

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Колумнист агентства Блумберг Панкадж Мишра отметил, что ожидает "большого конфликта", поскольку западные чиновники ведут себя безответственно, пытаясь расширить военное присутствие за границей и одновременно борясь с экономическим кризисом на родине.
По его мнению, вместе с "драматическими" обязательствами США и Европы перед Украиной в глобальной политике началась новая "предательская эра", и надо без самообмана быстрее осознать ее риски.
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Мишра отмечает, что, несмотря на санкции, Россия продолжает свою политику в отношении Украины, также нет признаков того, что значительное число россиян разочаровываются в лидере страны Владимире Путине. Нет и признаков, что "глобальный Юг", который больше всего пострадал от экономических последствий конфликта, однозначно отвернулся от РФ. В Индии, предполагаемом союзнике Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов считают США и НАТО виновными в конфликте на Украине, а не РФ, указал он.
Как отмечает Мишра, даже на Западе не все однозначно. Среди немцев нет единства по вопросу отправки Украине танков Leopard 2. США и Британии едва проинформировали своих граждан перед решением об отправке передового вооружения.
Будущее Украины как демократической страны также туманно, полагает он. Мишра подчеркивает, что до начала конфликта это было одно из наиболее коррумпированных государств, а сейчас, по его мнению, страна находится еще дальше от перспектив иметь честную элиту, о чем говорят скандалы с чиновниками, близкими к Владимиру Зеленскому. "Простые исторические примеры, которыми пренебрегают, показывают, что правительства повсюду склоняются к тому, чтобы стать более безрассудными, поскольку военная эскалация начинает казаться единственным путем к миру", - добавляет Мишра.
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В качестве примера Мишра приводит правительство Японии, которое не предоставило детального плана оценки рисков, связанных с милитаризацией. "Такие признаки безответственности также проявляются среди западного политического истэблишмента, который пытается расширить зону своего военного влияния за границей, даже когда борется с экономическим кризисом на родине. Это явный знак того, что впереди нас ожидает более глубокий и обширный конфликт", - написал Мишра.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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