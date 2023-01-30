https://ria.ru/20230130/kompromiss-1848368094.html

Помпео предложил искать компромисс на Украине, приемлемый и для России

Помпео предложил искать компромисс на Украине, приемлемый и для России - РИА Новости, 30.01.2023

Помпео предложил искать компромисс на Украине, приемлемый и для России

Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео предложил искать компромиссное и долговечное урегулирование... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:31

2023-01-30T12:31

2023-01-30T12:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

майк помпео

владимир путин

нато

джо байден

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео предложил искать компромиссное и долговечное урегулирование ситуации на Украине, с учётом приемлемых условий для России. "Нам нужно найти решение, которое имеет две особенности. Во-первых, оно должно быть приемлемо для российского народа и украинского. Во-вторых, нужно найти решение, которое было бы долговечным", - сказал Помпео, критикующий нынешнюю администрацию США во главе с Джо Байденом, в опубликованном в интернете ток-шоу политических новостей Дэйва Рубина. Как отметил Помпео, у Америки есть "возможность проявить свою силу, не солдат, летчиков или моряков, сделать это быстро и со значимым результатом". Помпео выразил уверенность в том, что конфликт на Украине закончится компромиссом. "И чем быстрее, тем лучше", - добавил бывший госсекретарь США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент РФ отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

россия

украина

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россия, украина, сша, майк помпео, владимир путин, нато, джо байден