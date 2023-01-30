https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html

Кадыров заявил, что не простит датского политика, который сжег Коран

Кадыров заявил, что не простит датского политика, который сжег Коран - РИА Новости, 30.01.2023

Кадыров заявил, что не простит датского политика, который сжег Коран

Действия лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который публично сжег Коран, непростительны, написал в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:21

2023-01-30T14:21

2023-01-30T15:30

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ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Действия лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который публично сжег Коран, непростительны, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.На видео, которое распространилось в Сети, политик заявил, что сжигает священную книгу мусульман из-за шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, "не научились себя вести".По его словам, Палудана ждет кара, которую он заслужил, как и всех тех, кто сжигает Коран, оскорбляя чувства миллиарда верующих."Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним. Посмотрите, вот они какие — ценности западного мира, когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских, боясь за свою жалкую душонку", — отметил Кадыров.Также он обратился с вопросом к властям, почему они разрешают подобные акции, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция мусульман.Палудан в минувшую пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз — у здания посольства Турции в Копенгагене. Позднее стало известно об аналогичных действиях у консульского отдела посольства России в Дании, а также возле мечети. Российская дипмиссия выступила с осуждением этого поступка.До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847212950.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

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Ольга Фомченкова

в мире, дания, рамзан кадыров, турция, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато