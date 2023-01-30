https://ria.ru/20230130/kadry-1848492867.html
Артамонов: Елецкий университет подготовит кадры для резидента ОЭЗ "Липецк"
Артамонов: Елецкий университет подготовит кадры для резидента ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 30.01.2023
Артамонов: Елецкий университет подготовит кадры для резидента ОЭЗ "Липецк"
Соглашение о подготовке кадров для завода по производству кормов для домашних животных заключили резидент особой экономической зоны "Липецк" и Елецкий... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:22
2023-01-30T18:22
2023-01-30T18:22
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Соглашение о подготовке кадров для завода по производству кормов для домашних животных заключили резидент особой экономической зоны "Липецк" и Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первый из трех корпусов завода, строительство которого ведется на территории елецкого участка ОЭЗ, будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года. Потребность в квалифицированных кадрах на начальном этапе работы предприятия составит более 70 человек. Согласно договоренностям, компания будет участвовать в разработке образовательных программ и проведении научных исследований вуза. Для студентов будут организованы профильные занятия, семинары, конференции с участием ведущих экспертов отрасли, после чего они пройдут стажировку на предприятии.По словам Артамонова, в дальнейшем, будут построены еще два корпуса завода с линиями для выпуска влажных кормов, и производство будет увеличено до 80 тысяч тонн продукции в год. В связи с этим будет увеличено и количество рабочих мест."Особые экономические зоны привлекательны для инвесторов и становятся опорой экономики региона. Благодаря им в области создаются высокотехнологичные рабочие места, увеличивается валовый выпуск продукции, растут налоговые отчисления", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221221/lipetsk-1840170998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк", липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Липецкая область
ЛИПЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Соглашение о подготовке кадров для завода по производству кормов для домашних животных заключили резидент особой экономической зоны "Липецк" и Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, первый из трех корпусов завода, строительство которого ведется на территории елецкого участка ОЭЗ, будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года. Потребность в квалифицированных кадрах на начальном этапе работы предприятия составит более 70 человек. Согласно договоренностям, компания будет участвовать в разработке образовательных программ и проведении научных исследований вуза. Для студентов будут организованы профильные занятия, семинары, конференции с участием ведущих экспертов отрасли, после чего они пройдут стажировку на предприятии.
По словам Артамонова, в дальнейшем, будут построены еще два корпуса завода с линиями для выпуска влажных кормов, и производство будет увеличено до 80 тысяч тонн продукции в год. В связи с этим будет увеличено и количество рабочих мест.
"Особые экономические зоны привлекательны для инвесторов и становятся опорой экономики региона. Благодаря им в области создаются высокотехнологичные рабочие места, увеличивается валовый выпуск продукции, растут налоговые отчисления", – отметил Артамонов
.