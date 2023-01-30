https://ria.ru/20230130/italiya-1848325065.html

Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян

Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян - РИА Новости, 30.01.2023

Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян

Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:16

2023-01-30T10:16

2023-01-30T11:06

в мире

европа

италия

украина

гуидо крозетто

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra."Помогать Украине защищаться и восстанавливать международное право не означает воспринимать российский народ как врага. Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми", — отметил он.По словам политика, на прошлой неделе в Москве прошла встреча послов некоторых европейских стран, которые обсуждали визовый вопрос."Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону", — заключил Крозетто.Ранее на публичном мероприятии в Риме, обосновывая необходимость военной помощи Украине, Крозетто заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется третья мировая война.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы Минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну, поскольку, если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новые правила предусматривают возможность выдачи визы россиянам для посещения конкретной страны без доступа в шенгенское пространство. Кроме того, увеличились консульский сбор с 35 до 80 евро, срок рассмотрения — до 45 дней и сам пакет документов.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

европа

италия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, европа, италия, украина, гуидо крозетто, дмитрий медведев, санкции в отношении россии