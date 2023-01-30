10:16 30.01.2023 (обновлено: 11:06 30.01.2023)
Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европу быть открытой для россиян
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гуидо Крозетто
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra.
"Помогать Украине защищаться и восстанавливать международное право не означает воспринимать российский народ как врага. Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми", — отметил он.
По словам политика, на прошлой неделе в Москве прошла встреча послов некоторых европейских стран, которые обсуждали визовый вопрос.
"Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону", — заключил Крозетто.
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы Минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну, поскольку, если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новые правила предусматривают возможность выдачи визы россиянам для посещения конкретной страны без доступа в шенгенское пространство. Кроме того, увеличились консульский сбор с 35 до 80 евро, срок рассмотрения — до 45 дней и сам пакет документов.