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Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян - РИА Новости, 30.01.2023
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Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян
Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян - РИА Новости, 30.01.2023
Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян
Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:16
2023-01-30T11:06
в мире
европа
италия
украина
гуидо крозетто
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra."Помогать Украине защищаться и восстанавливать международное право не означает воспринимать российский народ как врага. Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми", — отметил он.По словам политика, на прошлой неделе в Москве прошла встреча послов некоторых европейских стран, которые обсуждали визовый вопрос."Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону", — заключил Крозетто.Ранее на публичном мероприятии в Риме, обосновывая необходимость военной помощи Украине, Крозетто заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется третья мировая война.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы Минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну, поскольку, если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новые правила предусматривают возможность выдачи визы россиянам для посещения конкретной страны без доступа в шенгенское пространство. Кроме того, увеличились консульский сбор с 35 до 80 евро, срок рассмотрения — до 45 дней и сам пакет документов.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, европа, италия, украина, гуидо крозетто, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Италия, Украина, Гуидо Крозетто, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России
10:16 30.01.2023 (обновлено: 11:06 30.01.2023)
 
Министр обороны Италии призвал Европу быть открытой для россиян

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европу быть открытой для россиян

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гуидо Крозетто
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европа не должна закрывать двери перед россиянами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Serra.
"Помогать Украине защищаться и восстанавливать международное право не означает воспринимать российский народ как врага. Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми", — отметил он.
По словам политика, на прошлой неделе в Москве прошла встреча послов некоторых европейских стран, которые обсуждали визовый вопрос.
"Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону", — заключил Крозетто.
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Ранее на публичном мероприятии в Риме, обосновывая необходимость военной помощи Украине, Крозетто заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется третья мировая война.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике такую позицию главы Минобороны Италии. Поставки Украине бронетехники и другого оружия не предотвратят третью мировую войну, поскольку, если она начнется, использоваться будут уже не танки и не истребители, указал он.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новые правила предусматривают возможность выдачи визы россиянам для посещения конкретной страны без доступа в шенгенское пространство. Кроме того, увеличились консульский сбор с 35 до 80 евро, срок рассмотрения — до 45 дней и сам пакет документов.
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В миреЕвропаИталияУкраинаГуидо КрозеттоДмитрий МедведевСанкции в отношении России
 
 
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