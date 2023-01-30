https://ria.ru/20230130/istrebitel-1848506250.html
Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб
Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб - РИА Новости, 30.01.2023
Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб
Второй пилот истребителя F-4E Phantom II, упавшего в понедельник в море, погиб, поиски командира продолжаются, сообщил главный штаб ВВС Греции. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:38
2023-01-30T18:38
2023-01-30T18:38
в мире
греция
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Второй пилот истребителя F-4E Phantom II, упавшего в понедельник в море, погиб, поиски командира продолжаются, сообщил главный штаб ВВС Греции. "В понедельник в 10.30 (11.30 мск) двухместный самолет F-4 Phantom II 338-й эскадрильи 117-го истребительного авиаполка, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в акватории моря в 25 морских милях южнее аэропорта Андравида. В результате был смертельно ранен второй пилот, лейтенант Мариос–Михаил Туруцикас, 29 лет", - говорится в сообщении. Продолжаются поиски командира, капитана ВВС 31-летнего Эфстатиоса Цитлакидиса, сообщил штаб. По сообщению ВВС, в поисково-спасательной операции участвуют два вертолета ΑΒ-205 ВВС, один вертолет S-70 ВМС, корабли Береговой охраны, в готовности к вылету находится самолет C-130. В море были найдены обломки самолета. Греческое телевидение ранее сообщало, что летчики катапультировались, но это информация не подтвердилась. В вооружённых силах Греции приказом министра национальной обороны Николаоса Панайотопулоса с сегодняшнего дня до 2 февраля объявлен военный траур в связи с гибелью летчика, сообщила пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html
https://ria.ru/20221107/istrebitel-1829570130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, греция
Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб
Второй пилот истребителя F-4E Phantom II ВВС Греции, упавшего в Ионическое море, погиб
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости.
Второй пилот истребителя F-4E Phantom II, упавшего в понедельник в море, погиб, поиски командира продолжаются, сообщил
главный штаб ВВС Греции.
"В понедельник в 10.30 (11.30 мск) двухместный самолет F-4 Phantom II 338-й эскадрильи 117-го истребительного авиаполка, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в акватории моря в 25 морских милях южнее аэропорта Андравида. В результате был смертельно ранен второй пилот, лейтенант Мариос–Михаил Туруцикас, 29 лет", - говорится в сообщении.
Продолжаются поиски командира, капитана ВВС 31-летнего Эфстатиоса Цитлакидиса, сообщил штаб.
По сообщению ВВС, в поисково-спасательной операции участвуют два вертолета ΑΒ-205 ВВС, один вертолет S-70 ВМС, корабли Береговой охраны, в готовности к вылету находится самолет C-130.
В море были найдены обломки самолета.
Греческое телевидение ранее сообщало, что летчики катапультировались, но это информация не подтвердилась.
В вооружённых силах Греции приказом министра национальной обороны Николаоса Панайотопулоса с сегодняшнего дня до 2 февраля объявлен военный траур в связи с гибелью летчика, сообщила пресс-служба министерства.