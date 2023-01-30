https://ria.ru/20230130/istrebitel-1848506250.html

Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб

Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб - РИА Новости, 30.01.2023

Один из пилотов упавшего в море греческого истребителя погиб

Второй пилот истребителя F-4E Phantom II, упавшего в понедельник в море, погиб, поиски командира продолжаются, сообщил главный штаб ВВС Греции. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:38

2023-01-30T18:38

2023-01-30T18:38

в мире

греция

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Второй пилот истребителя F-4E Phantom II, упавшего в понедельник в море, погиб, поиски командира продолжаются, сообщил главный штаб ВВС Греции. "В понедельник в 10.30 (11.30 мск) двухместный самолет F-4 Phantom II 338-й эскадрильи 117-го истребительного авиаполка, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в акватории моря в 25 морских милях южнее аэропорта Андравида. В результате был смертельно ранен второй пилот, лейтенант Мариос–Михаил Туруцикас, 29 лет", - говорится в сообщении. Продолжаются поиски командира, капитана ВВС 31-летнего Эфстатиоса Цитлакидиса, сообщил штаб. По сообщению ВВС, в поисково-спасательной операции участвуют два вертолета ΑΒ-205 ВВС, один вертолет S-70 ВМС, корабли Береговой охраны, в готовности к вылету находится самолет C-130. В море были найдены обломки самолета. Греческое телевидение ранее сообщало, что летчики катапультировались, но это информация не подтвердилась. В вооружённых силах Греции приказом министра национальной обороны Николаоса Панайотопулоса с сегодняшнего дня до 2 февраля объявлен военный траур в связи с гибелью летчика, сообщила пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html

https://ria.ru/20221107/istrebitel-1829570130.html

греция

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, греция