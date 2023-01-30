https://ria.ru/20230130/issledovaniya-1848451431.html

Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях

Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях

Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер биоисследований, заявил начальник войск... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:52

2023-01-30T15:52

2023-01-30T15:52

центральная азия

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер биоисследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет государства постсоветского пространства скрывать истинный характер проводимых работ. Так, Евросоюзом активно продвигается инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ-защиты, которая предусматривает размещение финансируемых Евросоюзом биолабораторий на территории бывшего СССР", - сказал Кириллов. По его словам, потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется "не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации". При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии "уже извлекают выгоду из технического взаимодействия с Евросоюзом".

https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html

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центральная азия, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, снг, евросоюз, россия