Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/issledovaniya-1848451431.html
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях
Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер биоисследований, заявил начальник войск... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:52
2023-01-30T15:52
центральная азия
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
ссср
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d97855adb0a6ada4282e4a6a8d0f202b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер биоисследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет государства постсоветского пространства скрывать истинный характер проводимых работ. Так, Евросоюзом активно продвигается инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ-защиты, которая предусматривает размещение финансируемых Евросоюзом биолабораторий на территории бывшего СССР", - сказал Кириллов. По его словам, потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется "не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации". При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии "уже извлекают выгоду из технического взаимодействия с Евросоюзом".
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
центральная азия
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471211_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60020c9d8b2d9bcfa1504aa581efde81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральная азия, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, снг, евросоюз, россия
Центральная Азия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СССР, СНГ, Евросоюз, Россия
15:52 30.01.2023
 
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях

Минобороны: Запад вынуждает страны бывшего СССР скрывать правду о биоисследованиях

© iStock.com / skynesherУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© iStock.com / skynesher
Ученый в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер биоисследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Навязанное коллективным Западом финансирование заставляет государства постсоветского пространства скрывать истинный характер проводимых работ. Так, Евросоюзом активно продвигается инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ-защиты, которая предусматривает размещение финансируемых Евросоюзом биолабораторий на территории бывшего СССР", - сказал Кириллов.
По его словам, потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется "не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации". При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии "уже извлекают выгоду из технического взаимодействия с Евросоюзом".
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:45Специальная военная операция на Украине
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
 
Центральная АзияИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРСНГЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала