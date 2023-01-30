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Болгария и Сербия запустят строительство газопровода между двумя странами - РИА Новости, 30.01.2023
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Болгария и Сербия запустят строительство газопровода между двумя странами
Болгария и Сербия запустят строительство газопровода между двумя странами - РИА Новости, 30.01.2023
Болгария и Сербия запустят строительство газопровода между двумя странами
Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич в среду примут участие в церемонии начала строительства соединительного газопровода между двумя... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:13
болгария
сербия
румен радев
александр вучич
владимир малин
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич в среду примут участие в церемонии начала строительства соединительного газопровода между двумя странами, сообщает радио БНР со ссылкой на пресс-службу болгарского лидера. Торжественное открытие строительных работ состоится на болгарской территории, в церемонии помимо двух президентов примут участие главы национальных минэнерго Росен Христов и Дубравка Дедович, а также директор компании "Булгартрнасгаз" Владимир Малинов. До начала церемонии Радев проведет двустороннюю встречу с Вучичем. Газовый интерконнектор Болгария-Сербия (IBS) будет иметь общую протяженность около 170 километров от болгарского города Нови-Искыр в столичном регионе до сербского Ниша. После завершения строительства пропускная способность газопровода составит до 1,8 миллиарда кубических метров в год с возможностью реверсного потока. Трубопровод является проектом, представляющим общий интерес для Евросоюза и финансируется специализированным фондом (Connecting Europe Facility, CEF).
https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html
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болгария, сербия, румен радев, александр вучич, владимир малин, в мире
Болгария, Сербия, Румен Радев, Александр Вучич, Владимир Малин, В мире
16:13 30.01.2023
 
Болгария и Сербия запустят строительство газопровода между двумя странами

Вучич и Радев в среду запустят строительство газопровода между Сербией и Болгарией

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич в среду примут участие в церемонии начала строительства соединительного газопровода между двумя странами, сообщает радио БНР со ссылкой на пресс-службу болгарского лидера.
Торжественное открытие строительных работ состоится на болгарской территории, в церемонии помимо двух президентов примут участие главы национальных минэнерго Росен Христов и Дубравка Дедович, а также директор компании "Булгартрнасгаз" Владимир Малинов.
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До начала церемонии Радев проведет двустороннюю встречу с Вучичем.
Газовый интерконнектор Болгария-Сербия (IBS) будет иметь общую протяженность около 170 километров от болгарского города Нови-Искыр в столичном регионе до сербского Ниша. После завершения строительства пропускная способность газопровода составит до 1,8 миллиарда кубических метров в год с возможностью реверсного потока.
Трубопровод является проектом, представляющим общий интерес для Евросоюза и финансируется специализированным фондом (Connecting Europe Facility, CEF).
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БолгарияСербияРумен РадевАлександр ВучичВладимир МалинВ мире
 
 
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