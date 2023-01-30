https://ria.ru/20230130/gayday-1848518572.html

Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023

Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев.

2023-01-30T19:44

2023-01-30T19:44

2023-01-30T19:44

видео

леонид гайдай

кино

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Гайдай раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров; четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Режиссер написал сценарии к большинству своих работ, а в некоторых выступил актером. Картины мастера нисколько не устарели: его комедии по-прежнему собирают тысячи телезрителей у киноэкранов.

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2023

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая 30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев. Гайдай раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров; четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Режиссер написал сценарии к большинству своих работ, а в некоторых выступил актером. Картины мастера нисколько не устарели: его комедии по-прежнему собирают тысячи телезрителей у киноэкранов. 2023-01-30T19:44 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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