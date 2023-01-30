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Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023
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Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая
Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023
Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая
30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев.
2023-01-30T19:44
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видео
леонид гайдай
кино
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Гайдай раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров; четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Режиссер написал сценарии к большинству своих работ, а в некоторых выступил актером. Картины мастера нисколько не устарели: его комедии по-прежнему собирают тысячи телезрителей у киноэкранов.
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Ольга Кожухова
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Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая
30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев. Гайдай раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров; четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Режиссер написал сценарии к большинству своих работ, а в некоторых выступил актером. Картины мастера нисколько не устарели: его комедии по-прежнему собирают тысячи телезрителей у киноэкранов.
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видео, леонид гайдай, кино, видео
Видео, Леонид Гайдай, кино
Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая
30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев.
2023-01-30T19:44
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19:44 30.01.2023
 

Мастер советской комедии: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Читать ria.ru в
30 января исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера – Леонида Гайдая. Он создал ярких и всенародно любимых персонажей – Шурика, Труса, Балбеса, Бывалого и других героев.
Гайдай раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров; четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Режиссер написал сценарии к большинству своих работ, а в некоторых выступил актером. Картины мастера нисколько не устарели: его комедии по-прежнему собирают тысячи телезрителей у киноэкранов.
 
ВидеоЛеонид Гайдайкино
 
 
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