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Биография Леонида Гайдая

Биография Леонида Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023

Биография Леонида Гайдая

Режиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Леонид Иович Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии (ныне Амурская область). РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:32

2023-01-30T00:32

2023-01-30T00:32

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мосфильм

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Режиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Леонид Иович Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии (ныне Амурская область). В 1941 году, когда Леонид Гайдай окончил школу, началась война и он пошел записываться добровольцем в армию. В военкомате ему отказали. Гайдай устроился рабочим сцены в Иркутский драматический театр (ныне Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова), где в это время гастролировал Московский театр сатиры. Одновременно Гайдай занимался в театральной студии при Доме культуры железнодорожников и играл там в нескольких спектаклях. В 1942 году Леонида Гайдая призвали в армию. Первоначально его служба проходила в Монголии, где он объезжал лошадей, предназначенных для фронта. Вскоре молодого человека направили в действующую армию. Некоторое время он служил во взводе пешей разведки, но 20 марта 1943 года был тяжело ранен, лечился в госпиталях. В январе 1944 года его признали инвалидом второй группы. Гайдай вернулся в Иркутск и поступил в театральную студию при Иркутском областном драматическом театре (ныне – Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова). Окончив студию в 1947 году, два года играл в спектаклях Иркутского драмтеатра. В 1949 году Леонид Гайдай приехал в Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Григория Александрова), который окончил в 1955 году. Еще будучи студентом, он работал режиссером-практикантом, а также снялся как актер в комедии Бориса Барнета "Ляна" (1955). В 1958 году Гайдай появился еще в одном фильме – в оптимистической драме "Ветер". С середины 1950-х годов Леонид Иович обратился к режиссуре и с тех пор на экране появлялся лишь изредка в эпизодических ролях в собственных фильмах.С 1955 года Гайдай – режиссер киностудии "Мосфильм". Первый фильм "Долгий путь" (1956, совместно с Валентином Невзоровым) он поставил по сибирским рассказам Владимира Короленко. К жанру сатирической комедии режиссер обратился только в следующей работе – "Жених с того света" (1958), которая подверглась жесткой цензуре и в результате была значительно сокращена.Провалилась и следующая, идеологически выдержанная киноповесть "Трижды воскресший" (1960).Гайдай впал в депрессию и уехал в Иркутск, где произошел решающий поворот в его судьбе. На чердаке деревянного дома он обнаружил номер "Правды" с фельетоном в стихах "Пес Барбос" Степана Олейника. Фельетон необычайно увлек его.В 1961 году был снят короткометражный фильм "Пес Барбос и необычный кросс", который заявил о рождении незаурядного комедиографа. Незатейливая короткометражка породила уникальный феномен трех суперпопулярных героев-масок советского кинематографа. Именно в нем впервые появилась знаменитая троица: Бывалый, Трус и Балбес.На волне успеха режиссер поставил новую короткометражку – "Самогонщики" (1962). Полюбившиеся герои были задействованы в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) и в "Кавказской пленнице" (1966). В 1968 году Гайдай снял картину "Бриллиантовая рука". В 1971 году на экраны вышла комедия "12 стульев". Гайдай не раз признавался, что это одна из его самых любимых картин. Из 22 претендентов на роль Остапа Бендера режиссер выбрал Арчила Гомиашвили. Сам же он сыграл в этом фильме эпизодическую роль Коробейникова.В 1970-е годы Гайдай поставил еще две комедии, вошедшие в золотой фонд отечественного кино: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Не может быть!" (1975). В начале 1980-х на экраны вышли комедии "За спичками" (1980) и "Спортлото-82" (1982). Последние работы Гайдая: "Опасно для жизни!" (1985), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992). Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.Народный артист СССР (1989). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1970).Был удостоен премии "Золотой Овен" (1993, "Человек кинематографического года"), приза РТР "Золотой билет" (1995, "За лучшую отечественную комедию" (посмертно), фильм "Бриллиантовая рука").Фильмы Гайдая были лауреатами отечественных и международных кинофестивалей.Был женат на заслуженной артистке РФ Нине Гребешковой. В 1957 году у супругов родилась дочь Оксана. В 2006 году в городе Свободном Амурской области был установлен памятник Леониду Гайдаю. Имя Гайдая носит одна из площадей на территории киноконцерна "Мосфильм". В 2013 году в Москве на доме №5 на улице Черняховского, где жил режиссер, была открыта мемориальная доска.В 2015 году в Иванове на здании школы №49, в котором во время Отечественной войны находился госпиталь, где в 1943-1944 годах Леонид Гайдай проходил лечение, была установлена мемориальная доска. В 2016 году в Кургане одной из новых улиц микрорайона Левашово было присвоено имя Леонида Гайдая. В честь режиссера назван астероид (8451) Гайдай, открытый советским астрономом Николаем Черных в 1977 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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