https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848368260.html
В Финляндии ожидают от россиян до 1500 запросов на убежище в 2023 году
В Финляндии ожидают от россиян до 1500 запросов на убежище в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
В Финляндии ожидают от россиян до 1500 запросов на убежище в 2023 году
Власти Финляндии не ожидают снижения запросов на предоставление убежища от граждан России в 2023 году и прогнозируют, что их количество останется на уровне 2022 РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:31
2023-01-30T12:31
2023-01-30T12:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Власти Финляндии не ожидают снижения запросов на предоставление убежища от граждан России в 2023 году и прогнозируют, что их количество останется на уровне 2022 года, следует из опубликованного в понедельник годового отчета миграционного ведомства Финляндии. Ранее сообщалось, что количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021 году до 1197 в 2022 году, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. "В этом году российские граждане подадут примерно 1000-1500 первичных заявлений о предоставлении убежища. На количество лиц, ищущих убежища, влияют, в том числе, въездные и визовые ограничения, введенные Финляндией, возможное ходатайствование о предоставлении убежища гражданами России, уже прибывшим в страну по визе, развитие внутренней ситуации в России и действия российских пограничников", - прогнозирует миграционное ведомство. Всего в Финляндии в 2023 году ожидают около 4 тысяч первичных заявлений на предоставление убежища. В 2022 году было подано 4863 прошения, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230129/erdogan-1848267167.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии ожидают от россиян до 1500 запросов на убежище в 2023 году
В Финляндии ждут до 1500 запросов на убежище от российских граждан в 2023 году
ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости.
Власти Финляндии не ожидают снижения запросов на предоставление убежища от граждан России в 2023 году и прогнозируют, что их количество останется на уровне 2022 года, следует из опубликованного
в понедельник годового отчета миграционного ведомства Финляндии.
Ранее сообщалось, что количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021 году до 1197 в 2022 году, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь.
"В этом году российские граждане подадут примерно 1000-1500 первичных заявлений о предоставлении убежища. На количество лиц, ищущих убежища, влияют, в том числе, въездные и визовые ограничения, введенные Финляндией, возможное ходатайствование о предоставлении убежища гражданами России, уже прибывшим в страну по визе, развитие внутренней ситуации в России и действия российских пограничников", - прогнозирует миграционное ведомство.
Всего в Финляндии в 2023 году ожидают около 4 тысяч первичных заявлений на предоставление убежища. В 2022 году было подано 4863 прошения, уточняется в сообщении.