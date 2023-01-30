https://ria.ru/20230130/ekstremizm-1848482387.html

Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм

Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм - РИА Новости, 30.01.2023

Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм

Суд в Тюмени признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму, приговорил его к 3 годам колонии общего режима и лишил на 2 года права... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:17

2023-01-30T17:17

2023-01-30T17:17

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ТЮМЕНЬ, 30 янв – РИА Новости. Суд в Тюмени признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму, приговорил его к 3 годам колонии общего режима и лишил на 2 года права администрировать сайты, сообщает объеденная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Судом установлено, что молодой человек, являясь противником проведения спецоперации, 24 февраля 2022 года создал Telegram-канал, в котором информировал об организации и проведении несанкционированных протестных митингов, размещал в ней тематические фото- и видеоматериалы, в том числе свои видеообращения. "Кирилл М., 1999 года рождения, признан виновным в публичных призывах к экстремизму, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст.280 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 2 года", - говорится в сообщении. При вынесении решения по делу суд учел неотбытое подсудимым наказание по предыдущему приговору. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, в сентябре 2022 года молодой человек был осужден по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Отмечается, что в судебном заседании Кирилл вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, в частности, что видеообращение было адресовано его матери, а не неопределенному кругу лиц.

https://ria.ru/20230118/ekstremizm-1845759758.html

https://ria.ru/20230110/karty-1843809886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, тюменская область, тюмень, цензура, telegram (приложение)