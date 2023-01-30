https://ria.ru/20230130/ekstremizm-1848482387.html
Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм
Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм - РИА Новости, 30.01.2023
Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм
Суд в Тюмени признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму, приговорил его к 3 годам колонии общего режима и лишил на 2 года права... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:17
2023-01-30T17:17
2023-01-30T17:17
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ТЮМЕНЬ, 30 янв – РИА Новости. Суд в Тюмени признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму, приговорил его к 3 годам колонии общего режима и лишил на 2 года права администрировать сайты, сообщает объеденная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Судом установлено, что молодой человек, являясь противником проведения спецоперации, 24 февраля 2022 года создал Telegram-канал, в котором информировал об организации и проведении несанкционированных протестных митингов, размещал в ней тематические фото- и видеоматериалы, в том числе свои видеообращения. "Кирилл М., 1999 года рождения, признан виновным в публичных призывах к экстремизму, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст.280 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 2 года", - говорится в сообщении. При вынесении решения по делу суд учел неотбытое подсудимым наказание по предыдущему приговору. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, в сентябре 2022 года молодой человек был осужден по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Отмечается, что в судебном заседании Кирилл вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, в частности, что видеообращение было адресовано его матери, а не неопределенному кругу лиц.
https://ria.ru/20230118/ekstremizm-1845759758.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, тюменская область, тюмень, цензура, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Тюменская область, Тюмень, Цензура, Telegram (приложение)
Жителю Тюмени, выступившему против СВО, дали три года колонии за экстремизм
Суд приговорил жителя Тюмени, выступившего против СВО, к трем годам колонии за экстремизм
ТЮМЕНЬ, 30 янв – РИА Новости.
Суд в Тюмени признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму, приговорил его к 3 годам колонии общего режима и лишил на 2 года права администрировать сайты, сообщает
объеденная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Судом установлено, что молодой человек, являясь противником проведения спецоперации, 24 февраля 2022 года создал Telegram-канал, в котором информировал об организации и проведении несанкционированных протестных митингов, размещал в ней тематические фото- и видеоматериалы, в том числе свои видеообращения.
"Кирилл М., 1999 года рождения, признан виновным в публичных призывах к экстремизму, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст.280 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
При вынесении решения по делу суд учел неотбытое подсудимым наказание по предыдущему приговору. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, в сентябре 2022 года молодой человек был осужден по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Отмечается, что в судебном заседании Кирилл вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, в частности, что видеообращение было адресовано его матери, а не неопределенному кругу лиц.