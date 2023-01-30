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Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:45
2023-01-30T12:45
2023-01-30T12:45
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 миллиметров