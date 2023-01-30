https://ria.ru/20230130/biologi-1848449487.html
Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад
Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад
Украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы РФ не получила от них свидетельства незаконной деятельности и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:46
2023-01-30T15:46
2023-01-30T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
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канада
евросоюз
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы РФ не получила от них свидетельства незаконной деятельности и нарушений международных обязательств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "В 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, это в первую очередь связано с опасениями, что российские правоохранительные органы могут получить от украинских специалистов дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, здоровье - общество, россия, сша, канада, евросоюз, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, США, Канада, Евросоюз, Украина, Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:46 30.01.2023 (обновлено: 15:47 30.01.2023)
Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад
Генерал Кириллов: военных биологов для сокрытия деятельности вывозят с Украины на Запад
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы РФ не получила от них свидетельства незаконной деятельности и нарушений международных обязательств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"В 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, это в первую очередь связано с опасениями, что российские правоохранительные органы могут получить от украинских специалистов дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.