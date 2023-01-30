https://ria.ru/20230130/biologi-1848449487.html

Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад

Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны сообщило, что украинских военных биологов вывозят на Запад

Украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы РФ не получила от них свидетельства незаконной деятельности и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:46

2023-01-30T15:46

2023-01-30T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

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канада

евросоюз

украина

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы РФ не получила от них свидетельства незаконной деятельности и нарушений международных обязательств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "В 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, это в первую очередь связано с опасениями, что российские правоохранительные органы могут получить от украинских специалистов дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.

https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807530455.html

россия

сша

канада

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, сша, канада, евросоюз, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр