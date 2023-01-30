https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html

В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы

В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы - РИА Новости, 30.01.2023

В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы

Дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы и обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:25

2023-01-30T17:25

2023-01-30T17:40

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы и обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает ещё дополнительный контингент… Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, с тем, чтобы уважаемые наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона добавил, что на территории Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств министерства обороны, пограничного управления ФСБ, Росгвардии. На территории Курской области 11 апреля 2022 года был введен "желтый" уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали. В России, согласно законодательству, на отдельных территориях могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). "Желтый" уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. Президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны.

https://ria.ru/20230120/krym-1846278376.html

https://ria.ru/20230130/belgorod-1848440929.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, курская область, россия, роман старовойт