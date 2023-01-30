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В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html
В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы
В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы - РИА Новости, 30.01.2023
В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы
Дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы и обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:25
2023-01-30T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы и обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает ещё дополнительный контингент… Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, с тем, чтобы уважаемые наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона добавил, что на территории Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств министерства обороны, пограничного управления ФСБ, Росгвардии. На территории Курской области 11 апреля 2022 года был введен "желтый" уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали. В России, согласно законодательству, на отдельных территориях могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). "Желтый" уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. Президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны.
https://ria.ru/20230120/krym-1846278376.html
https://ria.ru/20230130/belgorod-1848440929.html
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безопасность, курская область, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Роман Старовойт
17:25 30.01.2023 (обновлено: 17:40 30.01.2023)
 
В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы

Курский губернатор Старовойт заявил о прибытии дополнительных сил для охраны границы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных
Военная подготовка мобилизованных - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы и обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает ещё дополнительный контингент… Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, с тем, чтобы уважаемые наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
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Глава региона добавил, что на территории Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств министерства обороны, пограничного управления ФСБ, Росгвардии.
На территории Курской области 11 апреля 2022 года был введен "желтый" уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали.
В России, согласно законодательству, на отдельных территориях могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
"Желтый" уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
Президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияРоман Старовойт
 
 
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