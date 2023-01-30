https://ria.ru/20230130/bespilotniki-1848407758.html
Минобороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотников
Минобороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотников - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотников
Министерство обороны Украины заключило контракты с 16 отечественными производителями беспилотников широкого спектра применения, заявил глава ведомства Алексей... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:14
2023-01-30T14:14
2023-01-30T14:14
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германия
киев
алексей резников
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство обороны Украины заключило контракты с 16 отечественными производителями беспилотников широкого спектра применения, заявил глава ведомства Алексей Резников. Ранее Резников сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (544 миллиона долларов) на закупку беспилотников разных типов. "Министерство обороны Украины уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА. Всего министерство получило 75 заявок от отечественных производителей", - приведены слова Резникова в Telegram-канале ведомства. Планируется увеличение закупок БПЛА для вооруженных сил Украины. "Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке, эвакуации раненых", - добавил он. На прошлой неделе немецкая компания Quantum Systems сообщила, что дополнительно поставит 105 разведывательных беспилотнников типа Vector для нужд минобороны Украины. Заказ финансируется правительством Германии, в августе Киев уже заказал 33 таких дрона.
https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html
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в мире, украина, германия, киев, алексей резников, технологии
В мире, Украина, Германия, Киев, Алексей Резников, Технологии
Минобороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотников
Резников: Минобороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотников