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Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848398540.html
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ
Под Артемовском уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО*, нацист Валерий Пальчик, следует из публикации украинского интернет-издания РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:47
2023-01-30T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
справки
россия
артемовский
грузия
правый сектор
уна-унсо
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Под Артемовском уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО*, нацист Валерий Пальчик, следует из публикации украинского интернет-издания "Знай.ua". "В боях под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) погиб &lt;…&gt; Валерий Пальчик. Он участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн в отрядах УНСО на стороне Грузии. Командир Полтавской областной организации УНСО в 1991-1999 годах", — говорится в статье. Организация УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона) — партия праворадикального толка. Ее члены участвовали в конфликте в Приднестровье, в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси, в первой чеченской войне на стороне Джохара Дудаева. В ноябре 2014 года Верховный суд признал УНА-УНСО экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние недели за город ведутся ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221005/ukraina-1821592315.html
россия
артемовский
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в мире, справки, россия, артемовский, грузия, правый сектор, уна-унсо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Россия, Артемовский, Грузия, Правый сектор, УНА-УНСО
13:47 30.01.2023 (обновлено: 15:15 30.01.2023)
 
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ

"Знай.ua": под Артемовском уничтожили одного из лидеров УНА-УНСО Валерия Пальчика

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Под Артемовском уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО*, нацист Валерий Пальчик, следует из публикации украинского интернет-издания "Знай.ua".
"В боях под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) погиб <…> Валерий Пальчик. Он участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн в отрядах УНСО на стороне Грузии. Командир Полтавской областной организации УНСО в 1991-1999 годах", — говорится в статье.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
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Организация УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона) — партия праворадикального толка. Ее члены участвовали в конфликте в Приднестровье, в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси, в первой чеченской войне на стороне Джохара Дудаева. В ноябре 2014 года Верховный суд признал УНА-УНСО экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние недели за город ведутся ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Школьный учебник по истории на украинском языке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Украинский эксперт: национализм в изучении истории подпитывали из США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиРоссияАртемовскийГрузияПравый секторУНА-УНСО
 
 
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