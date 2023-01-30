13:47 30.01.2023 (обновлено: 15:15 30.01.2023)
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ
"Знай.ua": под Артемовском уничтожили одного из лидеров УНА-УНСО Валерия Пальчика
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Под Артемовском уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО*, нацист Валерий Пальчик, следует из публикации украинского интернет-издания "Знай.ua".
"В боях под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) погиб <…> Валерий Пальчик. Он участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн в отрядах УНСО на стороне Грузии. Командир Полтавской областной организации УНСО в 1991-1999 годах", — говорится в статье.
Организация УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона) — партия праворадикального толка. Ее члены участвовали в конфликте в Приднестровье, в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси, в первой чеченской войне на стороне Джохара Дудаева. В ноябре 2014 года Верховный суд признал УНА-УНСО экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние недели за город ведутся ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
5 октября 2022, 03:09Украинский эксперт: национализм в изучении истории подпитывали из США