https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848318728.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске - РИА Новости, 30.01.2023

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения продвигаются, но об оперативном окружении города говорить пока рано, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:44

2023-01-30T09:44

2023-01-30T10:34

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения продвигаются, но об оперативном окружении города говорить пока рано, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артемовска, там продолжаются достаточно ожесточенные бои. ЧВК "Вагнер" продолжает действия и днем и ночью, где-то идут позиционные противостояния, но на основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html

артемовск

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артемовск