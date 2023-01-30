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Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848301916.html
Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко
Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2023
Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:46
2023-01-30T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
донецкая народная республика
андрей марочко
денис пушилин
евгений пригожин
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска пресечет украинское наступление на любом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
артемовск
киев
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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, евгений пригожин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Россия
07:46 30.01.2023 (обновлено: 09:19 30.01.2023)
 
Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко

Марочко сообщил о переброске сил и укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения", — рассказал он, ссылаясь на собственные источники.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
За город идут ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска пресечет украинское наступление на любом направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоДенис ПушилинЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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