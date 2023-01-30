https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848301916.html

Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко

Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2023

Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко

Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:46

2023-01-30T07:46

2023-01-30T09:19

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

донецкая народная республика

андрей марочко

денис пушилин

евгений пригожин

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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение Артемовска пресечет украинское наступление на любом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

артемовск

киев

донецкая народная республика

россия

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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, евгений пригожин, россия