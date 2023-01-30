https://ria.ru/20230130/arest-1848492939.html

Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро

Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро - РИА Новости, 30.01.2023

Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро

Суд арестовал до 27 февраля 33-летнего жителя Курска, который избил двух человек в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:58

2023-01-30T17:58

2023-01-30T20:10

происшествия

курск

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд арестовал до 27 февраля 33-летнего жителя Курска, который избил двух человек в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек. "С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 33-летнего жителя города Курска меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что в 2013 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории Московского метрополитена.

https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848132611.html

курск

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происшествия, курск, московский метрополитен