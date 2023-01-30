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Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро - РИА Новости, 30.01.2023
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Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро
Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро - РИА Новости, 30.01.2023
Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро
Суд арестовал до 27 февраля 33-летнего жителя Курска, который избил двух человек в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:58
2023-01-30T20:10
происшествия
курск
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд арестовал до 27 февраля 33-летнего жителя Курска, который избил двух человек в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек. "С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 33-летнего жителя города Курска меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что в 2013 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории Московского метрополитена.
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происшествия, курск, московский метрополитен
Происшествия, Курск, Московский метрополитен
17:58 30.01.2023 (обновлено: 20:10 30.01.2023)
 
Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро

Суд до 27 февраля арестовал жителя Курска, избившего двух человек в московском метро

© Фото : Прокуратура МосквыСуд арестовал жителя Курска, избившего двух человек в московском метро
Суд арестовал жителя Курска, избившего двух человек в московском метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Суд арестовал жителя Курска, избившего двух человек в московском метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд арестовал до 27 февраля 33-летнего жителя Курска, который избил двух человек в московском метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек.
"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 33-летнего жителя города Курска меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2013 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории Московского метрополитена.
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ПроисшествияКурскМосковский метрополитен
 
 
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