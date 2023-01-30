https://ria.ru/20230130/akkuyu-1848344941.html
Турция не исключила запуск АЭС "Аккую" до конца года
Турция не исключила запуск АЭС "Аккую" до конца года - РИА Новости, 30.01.2023
Турция не исключила запуск АЭС "Аккую" до конца года
Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить до конца года, топливо может быть загружено в реактор раньше, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:32
2023-01-30T11:32
2023-01-30T11:46
турция
аэс "аккую"
экономика
россия
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СТАМБУЛ, 30 янв – РИА Новости. Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить до конца года, топливо может быть загружено в реактор раньше, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез."Строительство идет круглосуточно. Первый реактор надеемся запустить в эксплуатацию до конца года, возможно, топливо будет загружено раньше, этот вопрос сейчас изучается", - сказал Донмез на энергетическом форуме. По его словам, все четыре реактора планируется запустить в течение четырех лет.Сейчас с участием России сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20221117/aes-1832179410.html
https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, аэс "аккую", экономика, россия
Турция, АЭС "Аккую", Экономика, Россия
11:32 30.01.2023 (обновлено: 11:46 30.01.2023)
Турция не исключила запуск АЭС "Аккую" до конца года
Минэнерго Турции планирует запустить первый реактор АЭС "Аккую" до конца года
СТАМБУЛ, 30 янв – РИА Новости. Первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить до конца года, топливо может быть загружено в реактор раньше, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
"Строительство идет круглосуточно. Первый реактор надеемся запустить в эксплуатацию до конца года, возможно, топливо будет загружено раньше, этот вопрос сейчас изучается", - сказал Донмез на энергетическом форуме. По его словам, все четыре реактора планируется запустить в течение четырех лет.
Сейчас с участием России
сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.