https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.01.2023
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:07
2023-01-29T12:07
2023-01-29T14:45
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. "Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят", — написал один из комментаторов. "Очень похоже на капитуляцию вслух", — поддержал другой. "Чем раньше они (танки. — Прим. ред.) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО", — отметил третий. "Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает", — поделился мнением еще один пользователь. "Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?" — заключили читатели. На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года. В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848187751.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, m1 abrams, андрей ермак
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, НАТО, M1 Abrams, Андрей Ермак
12:07 29.01.2023 (обновлено: 14:45 29.01.2023)
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Пользователей Twitter удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.
"Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят", — написал один из комментаторов.
"Очень похоже на капитуляцию вслух", — поддержал другой.
"Чем раньше они (танки. — Прим. ред.) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО", — отметил третий.
"Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает", — поделился мнением еще один пользователь.
"Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?" — заключили читатели.
На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса
, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден
со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams
. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.