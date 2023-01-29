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Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.01.2023
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Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.01.2023
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:07
2023-01-29T14:45
в мире
украина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. "Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят", — написал один из комментаторов. "Очень похоже на капитуляцию вслух", — поддержал другой. "Чем раньше они (танки. — Прим. ред.) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО", — отметил третий. "Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает", — поделился мнением еще один пользователь. "Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?" — заключили читатели. На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года. В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848187751.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, m1 abrams, андрей ермак
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, НАТО, M1 Abrams, Андрей Ермак
12:07 29.01.2023 (обновлено: 14:45 29.01.2023)
 
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Пользователей Twitter удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.
"Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят", — написал один из комментаторов.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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"Очень похоже на капитуляцию вслух", — поддержал другой.
"Чем раньше они (танки. — Прим. ред.) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО", — отметил третий.
"Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает", — поделился мнением еще один пользователь.
"Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?" — заключили читатели.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 09:30
WP раскрыла созданное США "прикрытие" для поставок Германией танков Украине
На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОM1 AbramsАндрей Ермак
 
 
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