https://ria.ru/20230129/zaporozhe-1848162078.html

Российский зенитчик рассказал о боевой службе в Запорожской области

Российский зенитчик рассказал о боевой службе в Запорожской области - РИА Новости, 29.01.2023

Российский зенитчик рассказал о боевой службе в Запорожской области

Командир зенитно-ракетного отделения младший сержант Семён Князькин за время своей службы уничтожил четыре беспилотника украинских боевиков и был награжден... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T05:06

2023-01-29T05:06

2023-01-29T09:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Командир зенитно-ракетного отделения младший сержант Семён Князькин за время своей службы уничтожил четыре беспилотника украинских боевиков и был награжден медалью "Суворова", подробности о своей боевой службе он рассказал корреспонденту РИА Новости. "Медаль я получил за то, что сбил беспилотник. К примеру, в ночное дежурство обнаружил одну из целей. Я ее зафиксировал, сопроводил и сбил… Работаем мы все время. Беспилотников большое количество летает. Квадрокоптеры, беспилотники - стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья, подавляющего коптеры, и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23", - рассказал Князькин, отметив, что сбил четыре беспилотника. Сержант отразил налет вражеских беспилотников на позиции российских войск, а также совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями отбил два наступления украинских боевиков. По словам Князькина, в работе зенитчиков используется визуальное видео обнаружения, или экипаж получает предупреждение о вероятности появлении вражеского беспилотника, после чего остается только быть в боевой готовности для уничтожения цели. Говоря о сложностях боевой службы, сержант отметил, что его зенитный комплекс ориентирован только на определенные виды беспилотников. "Сложности возникают с тем, что у них летают преимущественно беспилотники с электрическим двигателем. Но у нас есть средства и для их подавления", - пояснил военнослужащий.

https://ria.ru/20230110/iskander-1843795803.html

https://ria.ru/20221221/geroi-1840262103.html

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Российский зенитчик рассказал, за что был награжден медалью "Суворова" Командир зенитно-ракетного отделения младший сержант Семён Князькин за время своей службы уничтожил четыре беспилотника украинских боевиков и был награжден медалью "Суворова", подробности о своей боевой службе он рассказал корреспонденту РИА Новости. 2023-01-29T05:06 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность