https://ria.ru/20230129/yaponiya-1848163307.html

МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил

МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил - РИА Новости, 29.01.2023

МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил

Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T06:08

2023-01-29T06:08

2023-01-29T09:41

москва

токио

россия

фумио кисида

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА Новости в МИД.В ведомстве напомнили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды в нарушение всех международных норм и правил стала вводить в отношении России недружественные меры — в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций. Причем, отметили на Смоленской площади, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Так, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.Дипломаты подчеркнули, что категорически не приемлют какие-либо протесты Токио по этому поводу."Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — пояснили в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.Японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов регулируется соглашением 1998 года. Этот документ занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.На прошлой неделе японское посольство в России заявило, что Москва впервые за 22 года отказалась вести консультации по этому вопросу. Как писали японские СМИ, это может негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Это главное препятствие для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали после Второй мировой войны. По Совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Япония же считала эту сделку лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847819533.html

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москва, токио, россия, фумио кисида, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)