https://ria.ru/20230129/yaponiya-1848163307.html
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил - РИА Новости, 29.01.2023
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил
Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:08
2023-01-29T06:08
2023-01-29T09:41
москва
токио
россия
фумио кисида
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА Новости в МИД.В ведомстве напомнили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды в нарушение всех международных норм и правил стала вводить в отношении России недружественные меры — в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций. Причем, отметили на Смоленской площади, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Так, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.Дипломаты подчеркнули, что категорически не приемлют какие-либо протесты Токио по этому поводу."Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — пояснили в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.Японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов регулируется соглашением 1998 года. Этот документ занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.На прошлой неделе японское посольство в России заявило, что Москва впервые за 22 года отказалась вести консультации по этому вопросу. Как писали японские СМИ, это может негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Это главное препятствие для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали после Второй мировой войны. По Совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Япония же считала эту сделку лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, токио, россия, фумио кисида, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Токио, Россия, Фумио Кисида, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
06:08 29.01.2023 (обновлено: 09:41 29.01.2023)
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил
МИД: Россия не будет вести консультации с Японией по промыслу ресурсов у Южных Курил
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА Новости в МИД.
В ведомстве напомнили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды
в нарушение всех международных норм и правил стала вводить в отношении России недружественные меры — в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций.
Причем, отметили на Смоленской площади, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Так, Япония
отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.
"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", — заявили в МИД.
Дипломаты подчеркнули, что категорически не приемлют какие-либо протесты Токио по этому поводу.
"Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — пояснили в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
Японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов
регулируется соглашением 1998 года. Этот документ занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.
На прошлой неделе японское посольство в России заявило, что Москва впервые за 22 года отказалась вести консультации по этому вопросу. Как писали японские СМИ, это может негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Это главное препятствие для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали после Второй мировой войны. По Совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Япония же считала эту сделку лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.