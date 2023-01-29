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МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил - РИА Новости, 29.01.2023
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МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил - РИА Новости, 29.01.2023
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил
Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:08
2023-01-29T09:41
москва
токио
россия
фумио кисида
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА Новости в МИД.В ведомстве напомнили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды в нарушение всех международных норм и правил стала вводить в отношении России недружественные меры — в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций. Причем, отметили на Смоленской площади, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Так, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.Дипломаты подчеркнули, что категорически не приемлют какие-либо протесты Токио по этому поводу."Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — пояснили в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.Японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов регулируется соглашением 1998 года. Этот документ занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.На прошлой неделе японское посольство в России заявило, что Москва впервые за 22 года отказалась вести консультации по этому вопросу. Как писали японские СМИ, это может негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Это главное препятствие для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали после Второй мировой войны. По Совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Япония же считала эту сделку лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html
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москва, токио, россия, фумио кисида, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Токио, Россия, Фумио Кисида, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
06:08 29.01.2023 (обновлено: 09:41 29.01.2023)
 
МИД объяснил отказ вести консультации с Японией по промыслу у Южных Курил

МИД: Россия не будет вести консультации с Японией по промыслу ресурсов у Южных Курил

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкДобыча минтая у Курильских островов
Добыча минтая у Курильских островов - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая у Курильских островов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил из-за антироссийской санкционной политики Токио, сообщили РИА Новости в МИД.
В ведомстве напомнили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды в нарушение всех международных норм и правил стала вводить в отношении России недружественные меры — в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 09:37
Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены на Курилах
Причем, отметили на Смоленской площади, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников. Так, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", — заявили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что категорически не приемлют какие-либо протесты Токио по этому поводу.
"Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — пояснили в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
Японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов регулируется соглашением 1998 года. Этот документ занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.
На прошлой неделе японское посольство в России заявило, что Москва впервые за 22 года отказалась вести консультации по этому вопросу. Как писали японские СМИ, это может негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Это главное препятствие для заключения мирного договора, который Москва и Токио так и не подписали после Второй мировой войны. По Совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Япония же считала эту сделку лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 12:15
Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России
 
МоскваТокиоРоссияФумио КисидаЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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