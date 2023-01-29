https://ria.ru/20230129/voloshin-1848274631.html

Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата

Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата - РИА Новости, 29.01.2023

Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата

Депутат от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении мандата, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:22

2023-01-29T22:22

2023-01-29T22:22

в мире

украина

алексей гончаренко

наталия королевская

верховная рада украины

олег волошин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении мандата, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" писало, что народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов. "Олег Волошин из ОПЗЖ слагает мандат", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.

https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, алексей гончаренко, наталия королевская, верховная рада украины, олег волошин