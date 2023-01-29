https://ria.ru/20230129/voloshin-1848274631.html
Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата
Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата - РИА Новости, 29.01.2023
Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата
Депутат от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении мандата, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:22
2023-01-29T22:22
2023-01-29T22:22
в мире
украина
алексей гончаренко
наталия королевская
верховная рада украины
олег волошин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин написал заявление о сложении мандата, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" писало, что народные депутаты Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов. "Олег Волошин из ОПЗЖ слагает мандат", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей гончаренко, наталия королевская, верховная рада украины, олег волошин
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Наталия Королевская, Верховная Рада Украины, Олег Волошин
Депутат Рады Волошин подал заявление о сложении мандата
Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Волошин подал заявление о сложении мандата