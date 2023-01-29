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Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан

Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан - РИА Новости, 29.01.2023

Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прилетел в Туркменистан, 29-30 января он посетит страну с официальным визитом. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T21:09

2023-01-29T21:09

2023-01-29T21:09

в мире

россия

вячеслав володин

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АШХАБАД, 29 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прилетел в Туркменистан, 29-30 января он посетит страну с официальным визитом. Володин сразу после прилета провел встречи с парламентариями Туркменистана. Официальный визит делегации Государственной думы во главе с Володиным в Туркменистан состоится 29-30 января. В рамках визита запланированы встречи делегации в парламенте Туркменистана. Депутаты двух стран обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

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в мире, россия, вячеслав володин