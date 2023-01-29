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Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан
Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан - РИА Новости, 29.01.2023
Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прилетел в Туркменистан, 29-30 января он посетит страну с официальным визитом. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T21:09
2023-01-29T21:09
2023-01-29T21:09
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вячеслав володин
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АШХАБАД, 29 янв – РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прилетел в Туркменистан, 29-30 января он посетит страну с официальным визитом. Володин сразу после прилета провел встречи с парламентариями Туркменистана. Официальный визит делегации Государственной думы во главе с Володиным в Туркменистан состоится 29-30 января. В рамках визита запланированы встречи делегации в парламенте Туркменистана. Депутаты двух стран обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.
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в мире, россия, вячеслав володин
В мире, Россия, Вячеслав Володин
Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан
Спикер Госдумы России Володин прилетел с официальным визитом в Туркменистан