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СМИ: Украина довела немецкую армию до упадка - РИА Новости, 29.01.2023
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СМИ: Украина довела немецкую армию до упадка
СМИ: Украина довела немецкую армию до упадка - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ: Украина довела немецкую армию до упадка
Вооруженные силы Германии из-за помощи Украине "пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо", пишет британское издание The Economist. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T02:30
2023-01-29T02:30
в мире
украина
германия
нато
борис писториус
бундесвер германии
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Германии из-за помощи Украине "пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо", пишет британское издание The Economist.В частности, отмечается в публикации, запасов оружия и снарядов хватит только на несколько дней – вместо месяца, рекомендованного в соответствии со стандартами НАТО. "Радиотехническому оборудованию, которым пользуются немецкие военные, уже более 40 лет, и оно аналоговое, то есть его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma в рабочем состоянии только 150", - говорится в статье.Издание также напомнило об обещанных год назад реформах, которые не начались до сих пор.При этом Германия после долгих дискуссий в среду согласилась направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 машин модификации A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, германия, нато, борис писториус, бундесвер германии, россия
В мире, Украина, Германия, НАТО, Борис Писториус, Бундесвер Германии, Россия
02:30 29.01.2023
 
СМИ: Украина довела немецкую армию до упадка

The Economist: армия Германии пребывает в крайне плачевном состоянии из-за помощи ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты
Немецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Германии из-за помощи Украине "пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо", пишет британское издание The Economist.
В частности, отмечается в публикации, запасов оружия и снарядов хватит только на несколько дней – вместо месяца, рекомендованного в соответствии со стандартами НАТО. "Радиотехническому оборудованию, которым пользуются немецкие военные, уже более 40 лет, и оно аналоговое, то есть его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma в рабочем состоянии только 150", - говорится в статье.
Издание также напомнило об обещанных год назад реформах, которые не начались до сих пор.
При этом Германия после долгих дискуссий в среду согласилась направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 машин модификации A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаГерманияНАТОБорис ПисториусБундесвер ГерманииРоссия
 
 
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